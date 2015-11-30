به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه و با حضور ابوالفضل حجتیپور، معاون سلامت و اصلاح و تربیت سازمان زندانها و اقدامات تامینی، احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان، رمضان امیری مدیرکل زندانهای استان اصفهان، مهدی جمالینژاد شهردار اصفهان، رضا امینی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، حجتالاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس و جمع دیگری از مسئولان مرکز توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در حصه راهاندازی شد.
این مرکز در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع و زیربنای ۸۰۰ متر به بهرهبرداری رسیده است که زمین و ساخت این مرکز توسط شهرداری اصفهان تامین و انجام شده است.
قرار است در نخستین مرکز توانمندسازی و آموزش زنان سرپرست خانوار شهر اصفهان ۱۲۰ زن سرپرست خانوار شاغل شوند که روزانه تعدادی از زنان مددجو در زندان اصفهان نیز برای فعالیت به این مرکز اعزام میشوند.
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