نمایشگاه عکس«اشک واره» در کرج افتتاح شد/عکاسی با موضوع عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح نمایشگاه عکس «اشک واره» شامگاه دوشنبه با حضور علاقه‌مندان به هنر عکاسی در نگارخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد.

بهارک زرگر وفا دبیر اجرایی انجمن عکاسان استان البرز در حاشیه افتتاحیه در گفتگو با مهر اظهار کرد: این نمایشگاه با موضوع واقعه عاشورا با ۴۰ اثر از ۴۰ استاد به‌نام و سرشناس عکاسی که با عشق آثار خود را در اختیار این نمایشگاه گذاشتند، آغاز به کارکرده است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه هنرمند برای خلق اثر احتیاج به انگیزه دارد، خاطرنشان کرد: عکاسی از واقعه‌ی عاشورا دریای از انگیزه است. چراکه در پس این انگیزه مجموعه‌ای باعظمت را می‌توان به نمایش گذاشت.

زرگر وفا گفت: عکس‌ها مربوط به آیین‌های و مراسم تعزیه شهرهای ازجمله بیجار، خرم‌آباد و یزد است در این نمایشگاه ۴۰ اثر به نیت اربعین از اساتید بزرگ کشور و ۱۳ عکس از هنرمندان البرزی در معرض دیده همگان قرارگرفته است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه در این نمایشگاه ۲۷ عکس از خانه عکاسان جوان تهران در معرض دید قرار داده‌شده است، گفت: این نمایشگاه تا ۱۵ آذرماه ادامه دارد.

دبیر اجرایی انجمن عکاسان استان البرز به برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوع شناخت نشانه‌های مذهبی در عکاسی توسط استاد کاوه فرزانه و همچنین کارگاه آموزشی دیگری با موضوع مستند اجتماعی توسط استاد ساتیار امامی در حین برگزاری نمایشگاه اشک واره اشاره کرد.

زرگر وفا در ادامه افشین بختیار، احمد نصیرپور، قاسم محمدی، محمد بابایی و علی مهاجران را اساتید و عکاسان البرزی شرکت‌کننده در این نمایشگاه معرفی کرد.

در ادامه این مراسم کاوه فرزانه در خصوص کیفیت آثار نمایشگاه گفت: هر عکس مقدس است چراکه حاصل زحمت انسانی است که از زندگی روزمره‌اش عبور کرده و به ثبت آن می‌پردازد.

فرزانه نقد عکس رازمانی اثرگذار دانست که در حضور عکاس باشد و گفت: در عکاسی واقعه عاشورا باید به نشانه‌ها و مفهوم رنگ، فرم و موضوع توجه کرد.

وی برپایی چنین نمایشگاهی را با موضوع اربعین و واقعه عاشورا بسیار تأثیرگذار دانست و اضافه کرد: واقعه عاشورا نبرد بین خیر و شر است که یک ظاهر و یک باطن دارد عاشورا وابسته به یک ملت نیست، وابسته به جهان است.

علی مهاجران عکاس طبیعت و حیات‌وحش در ادامه در خصوص متمایز بودن اثرش در این نمایشگاه، گفت: خط ارتباطی اثر من با این نمایشگاه عکسی از فلامینگو است. فلامینگو‌ (مرغ حسینی) در باورهای محلی مردم گیلان و مازندران محترم به شمار می‌آید. مردم این منطقه معتقد بودند فلامینگو در قتلگاه امام حسین(ع) بوده است. به همین دلیل بال‌هایش خونین و قرمز شده است بر اساس این عقیده از شکار کردنش خودتری می‌کنند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه عکاسی کار آسانی نیست، بیان کرد: برپایی نمایشگاه عکاسی هم به لحاظ فرهنگ‌سازی و هم به لحاظ حمایت از عکاسان می‌تواند مورد اهمیت و تأثیرگذار باشد.