شهرداری اردبیل نفت را به آتش کشید/۴ گل مزد برتری شاگردان احمدزاده

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی که عصر امروز دوشنبه در استادیوم تختی اردبیل برگزار شد، تیم میزبان در هر نیمه دو گل زد تا به برتری چهار بر یک دست یابد، مجید خدابنده لو (دو گل)، مهران موسوی و پیمان رنجبری زنندگان گل های تیم شهرداری در این دیدار بودند.

تیم شهرداری اردبیل که در دو هفته گذشته این رقابت ها در عین برتری و بازی زیبا شکست خورده بود، تمام ناکامی های خود را در این دیدار جبران کرد و علاوه بر کسب رضایت هواداران خود در ارائه بازی زیبا، شکست سنگینی را به نیم ریشه دار و قدیمی نفت آبادان تحمیل کرد.

این نتیجه در حالی به دست آمد که محمد احمدزاده سرمربی با تجربه و کهنه کار شهرداری اردبیل، به دلیل غیبت چند بازیکن برحسته خود بویژه در خط دفاع دست به تغییرات عمده ای زده بود و حتی علیرضا علیزاده هافبک خود را در قلب دفاع به کار گرفته بود.

با این وجود بازی تیمی یکدست و روان، تهاجمی و با برنامه یاران شهرداری مجالی برای تیم میهمان نگذاشت، چنانچه پیمان مرادزاده جوان جویای نام اردبیلی نیز که در این دیدار بکار گرفته شده بود روز درخشانی را پشت سر گذاشت و جواب اعتماد مربی خود را داد.

تیم شهرداری اردبیل در این دیدار با ترکیب وحید کارگر، سیدمهران موسوی، علیرضا علیزاده، محمد سیاه، مهدی ترکمان، داود شاهواروقی، مجید خدابنده لو، پیمان مرادزاده، سجاد عرفانی، علیرضا قاسمی و پیمان رنجبری بازی کرد.

در مقابل شاگردان کارلوس مانوئل مشهور نیز با علی عساکره، مجتبی ممشلی، عباس مرداسی، مرتضی غلامعلی تبار، علی عبدالله زاده، محسن ربیع خواه، محمد نیک نفس، مسلم مجدمی، امین متوسل زاده، امیر زلیکانی و محمدرضا بورمحمد وارد زمین شد.

اما با آغاز بازی مربی پرتغالی تیم نفت آبادان با درک این موضوع که میانه میدان را از دست داده است، خیلی زود دست به تغییر زد و هنوز یک سوم بازی به اتمام نرسیده بود که با بیرون کشیدن مسلم مجدمی و آوردن محمود داری زاده تلاش کرد که خط میانی خود را ترمیم کند.

این تغییر که پس از به ثمر رسیدن دو گل شهرداری در دقایق ۱۷ و ۲۴ صورت گرفت، ولی راه به جایی نبرد چراکه بازیکنان شهرداری اردبیل برتری خود را در خط میانی حفظ کردند و از این طریق بود که به تیم رده پنجمی لیگ دو گل دیگر زدند.

گل اول این دیدار را سیدمهران موسوی مدافع پیش تاخته تیم شهرداری اردبیل به ثمر رساند، این بازیکن در شرایطی که توپ در چند رفت و برگشت و در جناح چپ تیم نفت به او رسیده بود، با شوتی محکم و زمینی به گل تبدیل کرد تا ورزشگاه تختی و دو هزار هوادار پرشور تیم اردبیلی به وجد بیایند.

پس از این گل تیم نفت جلو کشید اما به دلیل بازی خوب یاران شهرداری مهاجمان این تیم نتوانستند فرصتی برای خود ایجاد کنند، در این شرایط بازی بیشتر در میانه میدان بود، ولی هفت دقیقه بعد از گل اول پرس عالی بازیکنان تیم شهرداری باعث شد مدافع آخر تیم نفت دچار اشتباه شود.

توپ ربایی عالی مجید خدابنده لو بازیکن با تجربه تیم شهرداری از علی عبدالله زاده در دقیقه ۲۵ که قصد دریبل او را داشت و فرار به سمت دروازه، این بازیکن را با دروازه بان تیم نفت تک به تک کرد تا تماشاگران شاهد گل دوم تیم خود باشند.

در حالی که سرمربی و بازیکنان تیم نفت این نتیجه را باور نداشتند، یاران شهرداری همچنان به بازی خوب خود ادامه دادند و پس از دو گل همچنان موقعیت های بسیار خوبی را نصیب خود کردند، دو فرصت طلایی در دقایق بین ۲۵ تا ۳۰ موقعیت هایی بودند که مهاجمان این تیم قدر آن را ندانستند.

در دقیقه ۳۱ بازی این تیم نفت بود که می توانست به گل اول خود دست یافته و نتیجه را نزدیک کند، مهاجم این تیم در حالی که از تله آفساید تیم شهرداری فرار کرده بود در موقعیت تک به تک با کارگر دروازه بان تیم شهرداری توپ را با اختلاف به اوت زد تا دو تیم با همان دو گل شهرداری به رختکن بروند.

با شروع نیمه دوم مشخص شد تیم نفت بازی تهاجمی و رو به جلو را در دستور کار قرار داده و برای جبران گل های خورده تلاش می کند، این تلاش در چند موقعیتی که تیم میهمان به دست آورده بود نتیجه داد و محمد شادکام بازیکن تعویضی تیم نفت در دقیقه ۵۴ و در شرایط مشکوک به آفساید توانست دروازه تیم شهرداری اردبیل را باز کند.

با این گل شاگردان مانوئل امیداورانه بازی را ادامه دادند و همچنان یاران شهرداری را تحت فشار قرار داده بودند، ولی شوت سرکش خدابنده لو در دقیقه ۶۴ بازی تیری برای خلاصی از این فشار بود، عساکره دروازه بان تیم نفت با نوک انگشتان خود این شوت زیبا را به کرنر فرستاد.

پس از این موقعیت ورق برگشت و تیم شهرداری دوباره سوار بر بازی شد، این برتری دو گل دیگر در پی داشت، پیمان رنجبری در دقیقه ۷۹ و روی حرکت عالی قاسمی و پاس سیاه به گل سوم رسید و در نهایت نیز مجید خدابنده لو در دقیقه ۸۸ توانست با به ثمر رساندن یک گل زیبا خودش را دو گله و تیم اش را چهار گله کند.

این گل بسیار دیدنی و حاصل کار تیمی بود و نشان داد که بازی به بازی یاران احمدزاده به مرز پختگی تاکتیکی و فردی دست می یابند.

با این برد تیم شهرداری اردبیل با پنج برد، پنج تساوی و هفت باخت از مجموع ۱۷ بازی ۲۰ امتیازی شد و در رده یازدهم جدول قرار گرفت. تیم نفت نیز با ۲۱ امتیاز قبلی به رده هشتم سقوط کرد.