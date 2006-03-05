همايش " آزادي در اسلام " در مصر برگزار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از محيط، عادل عبدالباقي مشاور رئيس كميته فرهنگي قاهره درهمايش يكروزه " آزادي در اسلام" اظهار داشت: اسلام حدود 14 قرن است كه به حقوق بشر، عدالت، مساوات و برابري ميان انسانها تأكيد مي كند و هرگونه تجاوز از اين حدود، دشمني با جهان اسلام و عرب به شمار مي رود.

وي با اشاره به آموزه هاي مهم اسلام گفت: اين دين در هر شرايطي انسان را به مساوات و آزادي دعوت مي كند، اسلام به مسلمانان توصيه كرده است كه با غير مسلمانان با عدالت، نيكي و بخشش رفتار كنند.

عبدالباقي افزود: بايد چهره مخدوشي كه از اسلام به جا مانده است را با ارائه مفاهيم صحيح آن در غرب از بين ببريم و جايگاه و موقعيت اين دين را به خوبي تبيين كنيم.

دكتر نبيل حلمي استاد قانون بين المللي در اين همايش تصريح كرد: راههاي قانوني بسياري به منظور احترام به حقوق بشر وجود دارد و بايد به منظور مبارزه با حملاتي كه عليه عرب و مسلمانان صورت مي گيرد، از راههاي قانوني استفاده كنيم.

اين همايش يكروزه به منظور بررسي مرزهاي آزادي در رسانه هاي گروهي، به ويژه روزنامه، از سوي روزنامه نگاران مصري و با حمايت شوراهاي فرهنگي مصر در اين كشور برگزار شد.