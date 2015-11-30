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۹ آذر ۱۳۹۴، ۲۱:۲۱

معاون قضایی

سامانه الکترونیکی زندانیان دربند اجرا می شود

سامانه الکترونیکی زندانیان دربند اجرا می شود

ساری - معاون قضایی و اجرایی احکام سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از اجرای سامانه الکترونیکی برای زندانیان دربند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شیخ پور شامگاه دوشنبه در مراسم آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در ساری افزود: با اجرای سامانه الکترونیکی زندانیان دربند بخش زیادی از زندانیان در بیرون مراحل قانونی مجازات خود را طی خواهند کرد.

وی کاهش جرائم کیفری را از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است دانست و گفت: در قوانین جدید مجازات اسلامی و کیفری قوانین جایگزین زندان خواهیم داشت تا شمار زندانیان کاهش یابد و اگر جایگزینی‌ها انجام شود دیگر زندانی نخواهیم داشت.

 شیخ پور، استفاده از تعلیق قانون مجازات، مجازات جایگزین حبس، استفاده از سامانه الکترونیکی، استفاده از آزادی مشروط، استفاده از اختیارات قاضی، رعایت حقوق شهروندی، شورای حل اختلاف و... و. را از موارد جایگزین کیفری برای کاهش زندانیان برشمرد.

وی بابیان این‌که افزایش جمعیت زندانیان دربند علاوه بر کمبود فضا مشکلاتی را برای فعالیت‌های اصلاحی و آموزشی در زندان‌های کشور فراهم می‌کند تصریح کرد: باید از ظرفیت‌های قانونی برای حبس‌های جایگزین استفاده شود.

در این مراسم ۱۰۷ زندانی جرایم غیرعمد در مازندران آزاد شدند

کد مطلب 2988010

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