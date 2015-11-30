اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم فوتبال امید ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اردوی آماده سازی تیم فوتبال زیر ۲۳ سال کشورمان از ۱۲ تا ۲۰ آذرماه در ترکیه برگزار می‌شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم امید شرح زیر است:

احسان پهلوان، مهدی مهدی پور، محمد روشندل، حسین فاضلی، علی محسن زاده، محمد حسین مرادمند، امیرارسلان مطهری، رضا علیاری، محمد دانشگر، احمد نوراللهی، میلاد کمندانی، وحید حیدریه، روزبه چشمی، فرشید اسماعیلی، سید محسن کریمی، مهرداد محمدی، میلاد محمدی، مهدی ترابی، ماهان رحمانی، محمد رضا اخباری شاد، شاهین ثاقبی، رضا کرم اله چعب، علی عبدالله زاده، حسین کنعانی زادگان، امیر عابدزاده.

بازیکنان دعوت شده باید عصر روز پنجشنبه (۱۲ آذرماه) با حضور در هتل المپیک خود را به کادرفنی تیم ملی معرفی کنند.