به گزار ش خبرنگار مهر، عبدالله محمد عبدالوهاب در حاشیه بازدید از واحد درب و پنجره سازی آریا واقع در شهرک صنعتی سنندج در جمع خبرنگاران استان گفت: سفر به کردستان به منظور انجام هماهنگی های لازم در ارتباط با انتقال تکنولوژی های موجود در این استان به حلبچه صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته حلبچه به استان تبدیل شده است، عنوان کرد: از آنجا که ما تازه اقدامات لازم برای توسعه این استان آغاز کردیم بنابراین نیازمند انجام کارهای فراوانی در بخش های مختلف اعم از کشاورزی، صنعتی و خدماتی و فرهنگی و هنری هستیم.

وی اظهارداشت: در طول این دو روزی که به کردستان ایران آمده ایم از چندین واحد تولیدی و آموزشی بازدید کرده و با توانمندی ها و سطح دانش و تکنولوژی موجود در شهرهای مریوان و سنندج آشنا شدیم.

استاندار حلبچه اقلیم کردستان عراق بیان کرد: ما می خواهیم از توانمندی ها و ظرفیت های موجود در استان کردستان به ویژه شهرستان سنندج برای توسعه حلبچه بهره مند شویم.

عبدالله محمدعبدالوهاب ادامه داد: کردستان ایران دارای نیروی انسانی متخصص و توانمند فراوانی است که می توانند ما را هم در مسیر توسعه و پیشرفت یاری دهند.

وی به نشست خود با استاندار کردستان در سنندج اشاره کرد و اظهارداشت: در این نشست مقرر شد که در راستای انتقال تکنولوژی و استفاده از توان نیروی انسانی در حوزه های مختلف به ویژه اقتصادی و کشاورزی تفاهم نامه ای را منعقد کنیم.

وی از استقبال و اعلام آمادگی استاندار کردستان برای همکاری و ارتقای روابط بین دو طرف تقدیر و تشکر کرد.