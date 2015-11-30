روز بد فوتبال را تجربه کردیم/ شهرداری اردبیل عالی بازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس مانوئل عصر دوشنبه در نشست خبری پس از بازی دو تیم شهرداری اردبیل و نفت آبادان تاکید کرد: فوتبال دو روی سکه بوده و روز خوب و بد دارد، امروز هم روی دیگر خود را برای ما نشان داد.

وی با بیان اینکه نباید این نتیجه رقم می خورد، تاکید کرد که در واقع ما چهار گل خوردیم اما سه گل آن را بازیکنانم مبتدیانه و بچگانه خوردند که این امر قابل قبول نیست.

سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان در عین حال با تاکید بر اینکه بازی بسیار خوبی را از سوی دو تیم شاهد بودیم، تصریح کرد: دو تیم بازی تاکتیکی و روی زمین را به نمایش گذاشتند که این امر بر زیبایی بازی اضافه کرد اما حیف که زمین چمن تختی کیفیت لازم را نداشت.

وی با بیان اینکه چند موقعیت بویژه دریافت گل دوم سرنوشت بازی را رقم زد، متذکر شد: اما در نیمه دوم می توانستیم با تساوی و یا حداقل دو بر یک به رختکن برویم اما بازیکنان نفت قدر موقعیت های خوب خود را ندانستند.

امانوئل نمایش خیره کننده تیم شهرداری اردبیل را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: ناگفته نماند که حریف ما تیم بسیار خوبی بود که سعی داشت از تمام قسمت های زمین استفاده کند. علاوه بر این تیم شهرداری از مربی بسیار خوبی نیز برخوردار است.

وی در پاسخ به یکی از خبرنگاران استراتژی بازی تیم نفت را محتاطانه و دفاعی ندانست و عنوان کرد: من فکر می کنم که استراتژی تیم شهرداری اردبیل بازی محتاط بود.

سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان با تاکید بر اینکه قطعا از نتیجه راضی نیستم، در خصوص داوری حاضر به صحبت نشد، اما اضافه کرد که داوری نیز بخشی از مسابقه فوتبال است و من با این اعتقاد هیچ وقت در مورد داوری صحبت نمی کنم.