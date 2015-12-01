شیوع شپش در مدارس زنجان مختص منطقه خاصی نیست

ایرج مقدمی در گفتگو با خبرنگار مهر به شیوع شپش در مدارس زنجان اشاره کرد و افزود: درحال حاضر شپش سر درمدارس شیوع پیداکرده است و مختص منطقه خاص نیست و خانواده ها در کنترل این نوع آلودگی بسیار تأثیر گزار هستند.

رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به دوره های معاینه بهداشت مدارس خاطر نشان کرد: در ابتدای سال تحصیلی ۱۰مهرماه دوره معاینات بهداشتی شروع شد و دانش آموز مشکوک به آلودگی به مراکز بهداشت ارجاع داده می شوند که در حال حاضر دوره درمان تکمیل شده است و دوره بعدی معاینات از اواسط زمستان شروع می شود.

مقدمی با بیان اینکه خانواده ها در این زمینه نقش به سزایی دارند، تأکید کرد: خانواده ها باید در منزل به بهداشت فرزندان توجه ویژه ای را داشته باشند چرا که امکان انتقال این نوع آلودگی از افراد خانواده به دانش آموز وجود دارد و در پی آن این نوع آلودگی نیز به مدرسه ورود پیدا می کند.

وی ادامه داد: معاینات بهداشتی برای خانواده دانش آموز که به مراکز بهداشتی ارجاع داده شده است نیز انجام و به خود دانش آموز به صورت رایگان شامپو پرمترین داده می شود.

رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان عنوان کرد: درحال حاضر در مدارس برای رعایت بهداشت کیسه های پلاستیکی برای گذاشتن لباس هایشان در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است تا روند انتقال آلودگی ها کندتر شود.

مقدمی در خاتمه افزود: با وجود کمبود مربی بهداشت معاینات بهداشتی در سطح مدارس انجام می شود و دانش آموزان مشکوک به شپش به مراکز بهداشتی و درمانی ارجاع داده می شوند.