اوباما در پاریس با اردوغان دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه با رجب طیب اردوغان در حاشیه نشست بین المللی آب و هوا در پاریس دیدار خواهد کرد.

بنا بر اعلام کاخ سفید اوباما در این دیدار درباره مسائل منطقه و تنش های به وجود آمده بین آنکارا و مسکو بحث و گفتگو خواهد کرد. وی پیش از این در نشستی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر کاهش تنش بین دو کشور تاکید کرده بود.

اوباما در این نشست از سقوط جنگنده روسیه توسط ترکیه ابراز تاسف کرد. وی همچنین به بحران اوکراین اشاره کرد و و بار دیگر خواهان حل بحران در اوکراین از طریق دیپلماتیک شد.

رئیس جمهوری آمریکا با این حال پیشتر در تماسی تلفنی با همتای ترک خود، سرنگونی جنگنده روسی به دست ترکیه را توجیه و بر حمایت ناتو و واشنگتن از این کشور تاکید کرده بود.

در این تماس تلفنی، اوباما بر حمایت ناتو و آمریکا از ترکیه در قبال هرگونه واکنش احتمالی روسیه تاکید کرد و مدعی شد که ترکیه حق داشته است از حاکمیت خود دفاع کند. دو طرف همچنین در اظهاراتی مدعی پایبندی به برقراری روند سیاسی برای حل بحران سوریه و ریشه کن کردن داعش شدند.