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۹ آذر ۱۳۹۴، ۲۳:۱۳

پوتین در پاریس:

هدف سرنگونی جنگنده روس، امنیت داعش برای انتقال نفت به ترکیه بود

هدف سرنگونی جنگنده روس، امنیت داعش برای انتقال نفت به ترکیه بود

رئیس جمهوری روسیه از بحران به وجود آمده در روابط میان این کشور و ترکیه ابراز تاسف و اعلام کرد پیشتر تلاش زیادی برای استحکام این روابط صرف کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ولایمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه طی سخنرانی در حاشیه نشست تغییرات آب و هوایی در پاریس با اشاره به بحران به وجود آمده در روابط مسکو و آنکارا گفت: معتقدم که همه ما از اتفاقات پیش آمده متاسفیم و من نیز از این واقعه بسیار متاسف هستم چرا که در طول مدت زمان گذشته، به شخصه تلاش زیادی برای تحکیم روابط با ترکیه صرف کرده ام.

وی در ادامه گفت: این مهم نیست که چه شخصی در ترکیه دستور سرنگونی جنگنده روسیه را در آسمان سوریه صادر کرده است؛ در هر حال این امر یک اشتباه بزرگ محسوب می شود که در نتیجه آن دو نفر از نظامیان ما کشته شدند.

وی تاکید کرد: سرنگونی جنگنده روسیه به دست ترکیه با هدف تامین امنیت انتقال نفت داعش به ترکیه صورت گرفت.

رئیس جمهوری روسییه در ادامه ضمن اشاره به حمایت ترکیه از تروریسم افزود: تروریست ها وارد ترکیه می شوند و در مناطقی که آنکار از آن حمایت می کند به سر می برند و علیه ما اسلحه می کشند.

پوتین در ادامه گفت: با رئیس جمهوری ترکیه دیدار نکردم، همچنان مسئله سرنگونی جنگنده روسیه در دیدارهای دوجانبه مطرح است.

وی با بیان این که بحران سوریه نیازمند اتخاذ راهکاری سیاسی و مسالمت آمیز است اظهار داشت: در دیدارهای خود با سران کشورها درخصوص مواضع آنها در بحران سوریه گفتگو می کنیم.

 

کد مطلب 2988034

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