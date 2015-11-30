فابیوس: به شرط نبودن اسد، با ارتش سوریه همکاری می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه می گوید کشورش تنها در صورتی در سوریه حضور می یابد که بشار اسد از قدرت کناره گیری کند.

فابیوس گفت کشورش برای حضور در سوریه و همکاری با ارتش سوریه و روسیه اعلام آمادگی می کند ولی تا زمانی که بشار اسد در قدرت باشد این مسئله امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: در زمانی که اولویت سیاست ضد تروریسم فرانسه مبارزه با داعش در سوریه است نمی تواند با ارتش سوریه برای جنگ با این گروهک تروریستی همکاری داشته باشد.

وزیر خارجه فرانسه خواهان تشکیل دولت انتقالی بدون حضور اسد در راس قدرت شد و بر اجرای روند انتقال سیاسی بویژه پس از برگزاری دو نشست بین المللی در وین که در آن مسکو و تهران برای اولین بار شرکت کردند، تاکید کرد.

وی گفت: در این دو نشست، نقشه راه که در آن بر برگزاری نشست مخالفان و نمایندگان دولت سوریه طی ماه آینده میلادی و تشکیل دولت انتقالی طی شش ماه تاکید شده است، تنظیم شد.

لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه این اظهارات را در حالی مطرح می کند که کشورش طی هفته های اخیر شاهد سلسله حملات تروریستی بوده است.