انهدام ۱۲۱۳ گروهک تروریستی/ دستگیری دو عامل افراطی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، وزارت کشور تونس اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور یک انبار مهمات و تسلیحات از جمله، موشک، کلاشینکف و کمربند انفجاری در جنوب این کشور، کشف کرده اند.

دو تروریست دیگر نیز که قصد داشتند عملیات تروریستی جدید در تونس انجام دهند، بازداشت شدند.

وزارت کشور تونس همچنین اعلام کرد از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون ۱۲۱۳ گروهک تروریستی به دست نیروهای امنیتی تونس کشف و متلاشی شده است.

در انفجاری انتحاری که هفته گذشته در تونس رخ داد ۱۱ نفر کشته شدند، به دنبال وقوع این حادثه رئیس جمهور تونس در این کشور حالت فوق العاده اعلام کرد. علاوه بر محدودیت آمد و شد از ساعت ۲۱ تا ۵ صبح در پایتخت، به مدت ۳۰ روز در این کشور حالت فوق العاده اعلام شد. السبسی تاکید کرد: تونس در حالت جنگ با تروریسم است.

گفتنی است، پیشتر نیز شورای امنیت این انفجار را محکوم کرده بود. در بیانیه این شورا آمده بود: هر گونه حمله تروریستی در تونس باعث نخواهد شد این کشور از مسیر دموکراسی و تلاش هایی که برای بهبود اوضاع اقتصادی خود انجام می دهد منحرف شود