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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۸

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان:

کمکهای غیرنقدی زنجانی ها به زائران اربعین حسینی قابل توجه است

کمکهای غیرنقدی زنجانی ها به زائران اربعین حسینی قابل توجه است

زنجان- مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: واقفان خیر اندیش زنجانی در بحث کمک به زائران حسینی در نجف اشرف همکاری خوبی با اوقاف داشتند.

حجت الاسلام احمد نیکنام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه نیروهای حسینیه اعظم و زینبیه اعظم زنجان در نجف اشرف موکب برپا کردند و ۸۰ نفر از این حسینیه به نجف اشرف اعزام شده است.

وی اظهار کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با کمک واقفان خیر اندیش استان سه تن برنج، سه تن خرما، یک تن روغن، ۱.۵ تن پنیر، چهار تن سیب زمینی و ۱۱۰ هزار قرص نان به زائران اهدا کردند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه سه کاروان برای ارائه خدمت به زائران حسینی به کربلا اعزام شده اند، گفت: موکب حسینیه اعظم و زینبیه اعظم در کربلا برپا شده است.

نیکنام تاکید کرد: در راستای خدمات رسانی به زائران حسینی ۱۰ هزار نفر به نجف اشرف اعزام شدند.

وی در خاتمه افزود: خوشبختانه تاکنون مشکلی برای فرستادن اقلام و موادغذایی به نجف اشرف وجود نداشته است.

کد مطلب 2988052

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