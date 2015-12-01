کمکهای غیرنقدی زنجانی ها به زائران اربعین حسینی قابل توجه است

حجت الاسلام احمد نیکنام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه نیروهای حسینیه اعظم و زینبیه اعظم زنجان در نجف اشرف موکب برپا کردند و ۸۰ نفر از این حسینیه به نجف اشرف اعزام شده است.

وی اظهار کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با کمک واقفان خیر اندیش استان سه تن برنج، سه تن خرما، یک تن روغن، ۱.۵ تن پنیر، چهار تن سیب زمینی و ۱۱۰ هزار قرص نان به زائران اهدا کردند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه سه کاروان برای ارائه خدمت به زائران حسینی به کربلا اعزام شده اند، گفت: موکب حسینیه اعظم و زینبیه اعظم در کربلا برپا شده است.

نیکنام تاکید کرد: در راستای خدمات رسانی به زائران حسینی ۱۰ هزار نفر به نجف اشرف اعزام شدند.

وی در خاتمه افزود: خوشبختانه تاکنون مشکلی برای فرستادن اقلام و موادغذایی به نجف اشرف وجود نداشته است.