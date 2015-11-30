تغییرات اقلیمی پرندگان را مجبور به مهاجرت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش جدید سازمان بین المللی «بردلایف»، تغییر در زیستگاه اکثر پرندگان به دلیل تغییر شرایط اب و هوایی باعث شده است اکثر پرندگان جهان در حال مهاجرت گروهی به سمت قطب شمال و جنوب زمین و به سوی ارتفاعات بالاتر باشند.

از بین ۵۷۰ گونه مورد مطالعه در سطح جهان، فقط ۱۳ درصد با شرایط فعلی سازگاری پیدا کرده و یک چهارم تحت تاثیر منفی تغییرات اقلیمی قرار دارند.

تریس آلینسون، یکی از اعضای این سازمان، در این باره می گوید: «مردم تاثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی را بسیار بعید می بینند، در حالیکه نشانه های رفتاری پرندگان نشان می دهد که تغییرات قابل توجه و عمیقی در حال وقوع است و تاثیرات زیانبار آن بر روی نسبت بزرگی از پرندگان قابل مطالعه مشاهده می شود.»

وی در ادامه می افزاید: «ما همچنین شاهد تغییر در رفتار پرندگان و زمان مهاجرت شان هستیم که دارای واکنش های سلسله واری نظیر عدم سازگاری با سایر گونه ها خواهد بود.»

بعلاوه جنگل زدایی و افزایش سطح دریا به همراه نابودی زمین های مرطوب و زیستگاه های جنگلی باعث تشدید این موضوع شده است.

طبیعت نقش مهمی در توقف تغییرات اقلیمی دارد. به گفته محققان این سازمان، راه حل های مبتنی بر طبیعت نه تنها راهکاری موثر و قابل دسترسی را در مورد تغییرات اقلیمی ارائه می کنند، بلکه هم برای مردم و هم برای تنوع زیستی فواید بسیاری دارند.