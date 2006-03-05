"غاز وحشي" در سانفرانسيسكو

به گزارش خبرگزاري "مهر"، فيلم "غاز وحشي" به كارگرداني محمد رضا ثاني به بخش مسابقه جشنواره تيبورن در سانفرانسيسكو آمريكا راه يافته است.

اين جشنواره از 18 اسفند ماه تا 26 اسفند برگزار مي شود و محمود رضا ثاني پيش از اين توانسته بود نشان بين المللي جشنواره زاواتيني را براي فيلم كوتاه "سيامو" به دست آورد .

داستان اين فيلم در باره دو سرباز ايراني و عراقي در مرزي دور افتاده است كه ارتباط آن دو با غاز زخمي و مهاجر را ، به تصوير در آمده است.

در اين فيلم بازيگراني نظير افشين بياباني و محمود نقيبيان بازي مي كنند و فيلم محصول سازمان سينمايي توسعه سوره است.