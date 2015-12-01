حجت الاسلام سید محمد ابن‌ الرضا، با حضور در موکب مسجد مقدس جمکران در مسیر پیاده روی اربعین حسینی در کربلای معلی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عتبات عالیات، اظهار داشت: در سال‌های نه چندان دور، برگزاری مراسم‌ عزاداری برای سیدالشهدا(ع) در عراق و ایران ممنوع بود و متدینین به صورت مخفیانه جلسات روضه برپا می‌کردند.

وی گفت: خوشبختانه امروز فضایی ایجاد شده است که نه تنها کسی مانع از برپایی مراسم عزاداری نمی‌شود، بلکه شاهد حضور میلیونی شیعیان کشورهای مختلف در ایام عاشورا و به خصوص در مراسم پیاده روی اربعین حسینی هستیم.

این استاد حوزه علمیه، عنوان کرد: کسانی که در این مسیر به زائران سیدالشهدا(ع) خدمت می‌کنند باید قدر خود را بدانند و بر این موهبت سجده شکر به جا بیاورند؛ چرا که پرچم سیدالشهدا(ع) هیچ‌گاه بر زمین نمی‌ماند و اگر ما این علم را بلند نکنیم تنها یک فرصت را از دست داده‌ایم و افراد دیگری هستند که وارد عرصه شوند و خدمتگزاری کنند.

وی با بیان اینکه توفیق زیارت رفتن حرم‌های شریف ائمه معصومین(ع) بسیار با ارزش و مهم است، افزود: یکی از ثمرات زیارت رفتن این است که انسان اعتقادات و ایمان خود را تقویت و رابطه‌اش با معصوم را مستحکم‌تر می‌کند.

حجت الاسلام ابن الرضا افزود: کسانی که نمی‌توانند به زیارت بیایند باید نسبت به حضور در مراسم روضه و عزاداری اهتمام داشته باشند چرا که از این طریق نیز رابطه انسان با اهل بیت(ع) تقویت می‌شود و در ‌‌نهایت منجر به سعادت در دنیا و آخرت خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای زیات اربعین ثواب‌های بسیاری در روایات ذکر شده است، افزود: هر قدمی که شیعیان در این مسیر برمی‌دارند، گناهی از آنان بخشوده می‌شود و ثوابی چندین بابر برایشان نوشته می‌شود.

پیاده روی اربعین اعلام جهانی زنده بودن مکتب تشیع است

استاد حوزه علمیه قم، زیارت اربعین را شعار جهان تشیع برشمرد و افزود: این زیارت در حقیقت شعار ایمان هم است که از امام حسن عسکری(ع) به ما به ارث رسیده است و پیاده روی اربعین در حقیقت اعلام جهانی زنده بودن مکتب تشیع است که در هیچ مذهب و دینی نمونه‌ای از آن را سراغ نداریم.

وی عنوان کرد: یکی از آثار و برکات پیاده روی اربعین حسینی این است که انسان در این مسیر به خودسازی دست می‌یابد و از طرفی محبت بین شیعیان فارغ از هر قومیت و ملیتی افزایش می‌یابد که این در ‌‌نهایت می‌تواند در استقرار عدالت در جهان کمک کتد و همه مردم با برادری و مهربانی در کنار هم به قله‌های رفیع انسانیت دست یابند.

حجت الاسلام ابن الرضا، افزود: در طول مسیر ۸۳ کیلومتری اربعین حسینی مردم آن‌قدر نسبت به هم محبت دارند که این روحیه در هیچ زمان دیگری سابقه ندارد و همه مسلمین و شیعیان باید تلاش کنند تا همین روحیه را در همه زمان‌ها حفظ کنند و عزت و اقتدار اسلام را به رخ جهانیان بکشانند.

وی بیان داشت: اقبال مردم دنیا امروز به اسلام و مکتب تشیع بر خلاف توطئه‌های شوم دشمنان اهل بیت(ع) زیاد شده است و در ایران نیز شاهدیم در مناسبت‌های مختلف مردم برای زیارت و توسل به حرم مطهر امام رضا(ع)، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران می‌روند که تقویت ارتباط با معصوم برای شیعه امری ضروری و مهم است.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه پیاده روی اربعین حسینی انسان‌ها را بیدار می‌کند، ابراز داشت: امام حسین(ع) در راه خداوند همه هستی و دارایی خود را فدا کرد و خداوند نیز قطعا با عزاداران و عاشقان سیدالشهدا(ع) با فضل و کرامت خود رفتار می‌کند و امیدواریم همه ما از شفاعت امام حسین(ع) در روز آخرت بهره‌مند شویم.