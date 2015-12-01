اتحادیه اروپا در مذاکرات صلح خاورمیانه می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید با وجود اعلام رژیم اسرائیل برای تعلیق روابط خود با اتحادیه اروپا، این اتحادیه همچنان به فعالیت خود در مذاکرات صلح با فلسطینی ها ادامه می دهد.

اتحادیه اروپا می گوید مذاکرات صلح با فلسطین یک مسئله بین المللی محسوب می شود و ارتباطی با رابطه این اتحادیه با صهیونیستها ندارد. رژیم صهیونیستی در پی تصویب قانونی منع ورود کالاهای بدون برچسب مخصوص از سرزمین های اشغالی در اتحادیه اروپا روابط خود را با این اتحادیه به حالت تعلیق درآورده است.

موگرینی در حاشیه نشست تغییرات آب و هوایی پاریس در دیدار نتانیاهو بر ادامه نقش آفرینی این اتحادیه در امور مربوط به مذاکرات صلح خبر داد. یک سخنگوی اتحادیه اروپا می گوید قانون اتحادیه اروپا موضوعی بی اهمیت است و نمی تواند در اجرای سیاست های خارجی اتحادیه در قبال مذاکرات صلح خدشه وارد کند.

بر این اساس اتحادیه اروپا در ارتباط با فرآیند صلح خاورمیانه به تلاش‌هایش در این زمینه در چارچوب کمیته چهارجانبه به همراه شرکایش و همچنین نزد طرفین دارای اختلاف، ادامه خواهد داد زیرا مساله صلح خاورمیانه در راستای منافع جامعه بین المللی است.

گفتنی است اتحادیه اروپا یکی از چهار عضو کمیته چهار جانبه صلح خاورمیانه به همراه سازمان ملل، آمریکا و روسیه است.