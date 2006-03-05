  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۲۵

مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني در گفتگو با "مهر":

بيمارستانها بايد مصدومان را بدون دريافت هزينه پذيرش كنند

بيمارستانها بايد مصدومان را بدون دريافت هزينه پذيرش كنند

بيمارستانهاي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني و همچنين غير طرف قرارداد ، موظف به پذيرش مصدومان تصادفي هستند.

مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بر اساس قانون ، تمامي بيمارستانهاي خصوصي ، دولتي ، طرف قرارداد و غير طرف قرارداد مكلف به پذيريش تمامي مجروحان و مصدومان به خصوص تصادفي هستند ، بدون اينكه هزينه اي دريافت كنند.

دكتر ابوالقاسم موسوي گفت: تمامي بيمارستانهاي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني موظف به بستري و درمان مجروحان هستند و حق خودداري از اين امر را ندارد.

وي افزود: در قانون برنامه چهارم رديف بودجه اي در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفته تا فرد مصدوم هزينه اي بابت درمان خود به بيمارستانها نپردازد.

 

کد مطلب 298808

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها