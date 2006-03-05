بيمارستانها بايد مصدومان را بدون دريافت هزينه پذيرش كنند

مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بر اساس قانون ، تمامي بيمارستانهاي خصوصي ، دولتي ، طرف قرارداد و غير طرف قرارداد مكلف به پذيريش تمامي مجروحان و مصدومان به خصوص تصادفي هستند ، بدون اينكه هزينه اي دريافت كنند.

دكتر ابوالقاسم موسوي گفت: تمامي بيمارستانهاي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني موظف به بستري و درمان مجروحان هستند و حق خودداري از اين امر را ندارد.

وي افزود: در قانون برنامه چهارم رديف بودجه اي در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفته تا فرد مصدوم هزينه اي بابت درمان خود به بيمارستانها نپردازد.