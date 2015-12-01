پارلمان انگلیس برای حمله به داعش رای گیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، انگلیس برای حمله به تروریست های داعش در انتظار تصمیم پارلمان است. به گفته دیوید کامرون نخست وزیر این کشور قرار است تصمیم این کشور برای شرکت در جنگ علیه داعش، در پارلمان رای گیری شود.

بر این اساس تصمیم دولت انگلیس برای شرکت در جنگ سوریه علیه داعش روز چهارشنبه در مجلس عوام این کشور به بحث و نظر گذاشته خواهد شد. انگلیس در حال حاضر تحت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه و عراق در حملات هوایی علیه داعش شرکت دارد.

کامرون می گوید طرح گسترش حملات انگلیس علیه داعش را مدتها پیش به پارلمان ارائه کرده بود ولی تا کنون پاسخی از سوی نمایندگان به آن داده نشده بود.

مجلس عوام انگلیس، پیش از این اعلام کرده است پیوستن به حملات هوایی در سوریه تنها در صورت ارائه راهبردی روشن از سوی دولت برای شکست این گروه تروریستی قابل توجیه خواهد بود.

نمایندگان این مجلس، در گزارشی، راهبرد کامرون در سوریه را غیر منسجم توصیف کردند.