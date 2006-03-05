روزنامه هاي آمريكا حتي حق افشاي اطلاعات غير محرمانه مربوط به جاسوسي بوش را هم ندارند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، طي ماههاي اخيرنمايندگان پليس فدرال آمريكا (FBI ) با دهها تن از كاركنان سازمان جاسوسي آمريكا موسوم به سيا، آژانس امنيتي ملي و ديگر سازمانهاي اطلاعاتي مصاحبه كرده اند و در حال بررسي افشاگري هاي اخير هستند.



اين افشاگريها به گزارش هايي در مورد زندانهاي مخفي سيا و برنامه جاسوسي داخلي و بدون مجوز قانوني منجر شد.

به گزارش مهر، اين در حالي است كه آمريكا با وجود ادعاها و شعارهاي فراوان مبني بر وجود آزادي بيان در اين كشور و نيز متهم كردن اكثر كشورهاي مستقل به نقض اين مسئله،اين تصميم را اتخاذ كرده است.

بر پايه اين گزارش چندين نفر از كاركنان در سيا و اف. بي. آي ، وزارت دادگستري و ديگر سازمانها نيز نامه هايي از وزارت دادگستري دريافت كرده اند كه آنها را وادار مي كند تا حتي درمورد مسائل غيرمحرمانه مربوط به برنامه جاسوسي بحث نكنند.

نمايندگان FBI از لس آنجلس اخيرا تماسهايي را با خبرنگاران در"ساكرامنتوبي" درمورد مقالات منتشر شده در ماه جولاي برقرار كرده اند، اين مقالات بر اساس اسناد و مدارك دادگاهي مرتئط به مورد تروريسم در كاليفرنيا بوده است.

در اين گزارش به اين مسئله اشاره شده است كه اين اقدام دولت آمريكا تنشهاي پيشين بين سازمانهاي خبري و كاخ سفيد را بدتر كرده است.

" بيل كيلر" مديرعامل روزنامه نيويورك تايمز گفت : "وقتي كه آنها در مورد قرار دادن روزنامه نگاران در مقابل هيئت منصفه صحبت مي كنند، در صداي آنها حالتي از خوشحالي وجود دارد."

كيلر افزود:" من نمي دانم كه اين اقدام تا چه حد با لفاظي ها ادامه پيدا خواهد كرد، اما گاهي اوقات مثل اين است كه دولت از جنگي در داخل كشور صحبت مي كند كه ادعا مي كند در خارج در حال توسعه است."

درآگوست گذشته دو تن از لابي گرهاي اسرائيل به دريافت اطلاعات محرمانه از مقامات دولتي،كه يكي از آنها يك مقام وزارت امور خارجه آمريكا ( پنتاگون) بود، متهم شدند؛ اين شخص اخيرا به خاطر نقض قانون جاسوسي آمريكا گناهكار شناخته شده است.

پيش از اين افشا شده بود كه بوش تلفنها و ايميل هاي شهروندان آمريكايي را كنترل مي كرده و درتوجيه اين اقدامات غير قانوني گفته است كه اين برنامه در راستاي مبارزه با تروريسم بوده است.

يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.

روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.

خبر استراق سمع بوش از مكالمات تلفني و ايميل هاي خصوصي افراد از سوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.