عزاداری اربعین فرصت نمایش یکپارچگی شیعیان جهان است

حجت‌الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه خیل عظیم عزاداران اربعین حسینی اتحاد مسلمان جهان را به دنیا نشان می‌دهد، متذکر شد: در این سفر پیاده به کربلا، آثار و برکات بسیاری نهفته است.

وی پیاده‌روی با شناخت و معرفت حسینی را زمینه‌ساز هراس دشمنان اسلام دانست و تصریح کرد: در حقیقت نزدیکی قلوب مؤمنین برای دشمن خطرناک بوده و ایجاد هراس خواهد کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان افزود: کافی است این جمعیت بیست‌میلیونی مسیرش را به سمت اسرائیل کج کند، نه با سلاح حتی با دست‌خالی و سنگ و اسرائیل در یک‌چشم به هم زدن نابود خواهد شد.

ستوده از موضوعات مهم تاریخ عاشورا را حضور اهل‌بیت (ع) در کربلا در اولین اربعین شهادت امام حسین (ع) بر سر مزار آن حضرت و دیگر شهدای کربلا عنوان کرد و بیان داشت: در میان شیعه، مشهور است که اربعین روزی است که جابر بن عبدالله انصاری، صحابی بزرگ رسول خدا(ص) به زیارت قبر امام حسین(ع) نائل شد.

وی اضافه کرد: در همان مقطع زمانی بود که اهل‌بیت (ع) هنگام بازگشت از شام نیز به زیارت مزار امام بزرگوار آمده و جابر را ملاقات کردند؛ هم‌چنین در این روز سر امام حسین (ع) به بدن ملحق شده و دفن شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مهم‌ترین دلیل بزرگداشت اربعین سیدالشهدا(ع) را روایت مرسله ای از امام عسکری عنوان کرد و یادآور شد: در این روایت از نشانه‌های مؤمن زیارت اربعین نام برده شده ست.

ستوده خیل عظیم عزاداران با پای پیاده برای زیارت حرم مطهر اباعبدالله الحسین (ع) را نشانه‌ای از جوشش عواطف الهی دانست و تأکید کرد: یکی از تعالیم دین و مکتب اهل‌بیت همین جوشش عواطف انسانی و الهی است.

وی با تأکید به اینکه از آثار مهم کربلا در طول تاریخ بشریت نه‌تنها تاریخ اسلام، ظهور عواطف الهی است اضافه کرد: پندگیری از ابعاد این واقع ضرورت ویژه دارد.