به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «مولانا فضل الرحمن» رهبر جمعیت علمای پاکستان گفت: کسانی که دم از پاکستان جدید و نظام نو می زنند در حقیقت می خواهند بین مولاناها و سیاستمداران اختلاف بوجود آورند. ما به جنگ نیازی نداریم بلکه غرب در حال گسترش جنگ و تفرقه است. کسانی که حرف از حقوق بشر می زنند با جنگ حقوق بشر را از دم تیغ می گذرانند. ما مخالف پیشرفتهای مادی نیستیم بلکه مخالف مدرنیته معنوی هستیم.

او در ادامه افزود: افراط گرایی و تروریسم به مسلمانان و گروههای مذهبی نسبت داده می شود اما در مقابل وجود هزاران مسجد و مدرسه دینی و طرز عمل میلیونها طلبه روحانی و علمای دینی را اسلام نمی گویند. ما به جنگ نیازی نداریم این نیاز و ضرورت غرب و آمریکاست. آنها برای برتری جستن و تسلط یافتن بر اقوام عالم جنگ را در کشورهای دیگر راه می اندازند و منابع آن کشورها را به یغما می برند.

وی در ادامه تصریح کرد: وقتی جنگی شروع می شود حقوق انسانی پایمال می شود. حقوق انسانی با صلح و امنیت محترم شمرده می شود. اسلام مخالف ترقی و پیشرفت نیست بلکه اسلام توصیه و ترغیب به پیشرفت می کند. امروزه قدرتهای استعماری می خواهند ملل مسلمان را از لحاظ اقتصادی تضعیف نمایند تا بتوانند به اهداف و مقاصد خود دست یابند.