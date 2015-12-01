عوض شدن قطبهای زمین خطر زیادی به همراه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از دانشمندان دانشگاه MIT تحقیقات گسترده ای درباره عوض شدن میدانهای مغناطیسی زمین انجام داده و به این نتیجه رسیده اند که در آینده نزدیک خبری از وقوع این رویداد نخواهد بود.

در تحقیقات قبلی پیش بینی شده بود که در نتیجه عوض شدن قطبهای زمین، حیات در این سیاره برای یک دوره موقتی در برابر پرتوهای کیهانی آسیب پذیر خواهد شد زیرا در خلال بروز این رویداد (عوض شدن قطبها) میدان مغناطیسی زمین تضعیف شده و بدین ترتیب شرایط برای نفوذ پرتوهای مرگبار کیهانی مهیا خواهد شد.

به طور کلی میدان مغناطیسی زمین که ریشه آن در اعماق این سیاره دارد به عنوان سپر حفاظتی در برابر پرتوهای کیهانی و شرایط سخت جوی فضای بیکران عمل می کند. اما بر اساس یک فرآیند طبیعی که در گذشته های دور زمین بارها نیز روی داده است، در خلال عوض شدن جای قطبهای زمین، این میدان مغناطیسی ضعیف شده و بدین ترتیب حیات سیاره خاکی در معرض خطرات زیادی قرار می گیرد.

دانشمندان پیش بینی می کنند که در صورت ورود پرتوهای کیهانی به محدوده زمین، بروز جهشهای ژنتیکی در گونه های مختلف جانوری و گیاهی دور از ذهن نخواهد بود.

آخرین تعویض قطبهای زمین درحدود ۷۸۰ هزار سال پیش روی داده است و بر اساس محاسباتی که پیشتر صورت گرفته بود، این فرآیند در حدود دو هزار سال دیگر تکرار خواهد شد.

اما دانشمندان دانشگاه MIT با بررسی نمونه صخره های آتشفشانی مربوط به اطراف نواحی استوایی زمین و همچنین نمونه هایی از قطب جنوب به این باور رسیده اند که تحقیقات قبلی با تکیه بر داده های نادرستی صورت گرفته و واقعیت امر این است که در خلال جابجایی قطبهای زمین و ضعیف شدن میدان مغناطیسی آن خطر چندانی گونه های حیاتی زمین را تهدید نخواهد کرد.