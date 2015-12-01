به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس روز دوشنبه در حالیکه می توانست در بازی با نفت تهران برنده شود با از دست دادن پنالتی توسط مهدی طارمی، در نهایت با تساوی به کار خود پایان داد تا به رده هشتم جدول رده بندی لیگ برتر ایران نزول کند.

طارمی برای دومین بار است که در طول این فصل برای پرسپولیس پنالتی از دست می دهد. این موضوع اعتراض هواداران را بر روی شبکه‌های مجازی به همراه داشته و بسیاری از آنها حتی اعتراضات توهین‌آمیزی به مهاجم پرسپولیس داشته و عده ای هم محترمانه درخواست کرده اند که دیگر وی پشت ضربات پنالتی نایستد.

طارمی در پاسخ به این واکنش ها بر روی صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«سلام... هرکی هر انتقادی داره بگه و هر ناسزایی دوست داره بگه. من از این انتقادها و ناسزاها درس می گیرم و باعث پیشرفتم می شه ...من مث هوادارای پرسپولیس ۶ آتیشه هستم و هر کاری از دستم بیاد برای تیم محبوبم انجام می دم.»