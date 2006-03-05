كوچكترين قرآن جهان 45 ميليون تومان فروخته شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رايزني فرهنگي ايران در تركيه، موزه سابانجي وابسته به دانشگاهي به همين نام، چندي پيش با شركت در مزايده فروش كوچكترين قرآن كريم جهان كه داراي اندازه اي به ابعاد 5/3در 15/2 سانتي متر است، موفق شد با پرداخت 45 ميليون تومان ( معادل تقريبي 630 هزار لير) صاحب اين اثر بي نظير شود.

بنا به گفته كارشناسان، اين اثر توسط شخصي بنام كريم بن ابراهيم شيرازي نوشته شده و عنوان ريزترين قرآن دنيا را دارد.

فيليز چاغمان مدير موزه در خصوص زمان تحرير اين اثر نادر اذعان مي دارد كه احتمالا در زمان سلطان مراد چهارم در تاريخ 1635 ميلادي در استانبول نوشته شده و حاوي 390 صفحه با خط نسخ بر روي جلد پوستين با نقش گل از طلا در ابعاد 5/3در 15/2 سانتي متر نوشته شده است.

از جمله خصوصيات بارز اين اثر بي نظير قرائت سهل آن مي باشد و قرار است تير ماه 85 در معرض ديد عموم قرار گيرد.

