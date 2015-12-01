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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۷

امیر سیاری:

بالگرد ضد زیر دریایی و هواپیمای ترابری به نداجا الحاق شد

بالگرد ضد زیر دریایی و هواپیمای ترابری به نداجا الحاق شد

بندرعباس - فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: بالگرد ضدزیر دریایی و هواپیمای ترابری به نداجا الحاق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری صبح سه شنبه در مراسم الحاق بالگرد ضد زیردریایی و هواپیمای ترابری فوکر در هوانیروز نیروی دریایی در بندرعباس، بیان داشت: بالگرد ضد زیر دریایی مذکور که از سال ۵۱ به ناوگان بالگرد نیروی دریایی ملحق شده بود از سال ۷۶ تاکنون زمین‌گیر شده و این در حالی است که این پرنده پس از ۱۸ سال زمین‌گیری مجدداً بازسازی و به نیروی دریایی ملحق شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه هر کس از تجهیزات این نیرو نگهداری لازم را نکند خائن است، افزود: به روزآوری و الحاق مجدد یک بالگرد پس از ۱۸ سال زمین‌گیری نشان از رویکرد تمرکز بر نگهداری تجهیزات در نیروی ارتش دارد.

وی در ادامه به پروسه تعمیرات هواپیمای ترابری فوکر اشاره کرد و افزود: مأموریت هواپیمای مذکور عملیات ترابری است. این هواپیما نیز با الحاق مجدد به ارتش می‌تواند تأثیرات بالایی را در انجام مأموریت‌ها داشته باشد.

کد مطلب 2988168

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