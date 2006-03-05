همايش جهاني "اسلام" در بحرين برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري كويت( كونا)، عادل بن عبدالرحمان معاوده رئيس كميته حمايت از رسول خدا(ص) در بحرين گفت: سازمانهاي جهاني اسلامي به همراه تعداد بسيار زيادي از رهبران ديني و انديشمندان و علماء در همايش جهاني اسلامي حضور خواهند داشت.

اين همايش با حضور شخصيتهاي برجسته اي از جهان اسلام چون دكتر علي جمعه مفتي مصر، دكتر يوسف القرضاوي، دكتر مهاتير محمد نخست وزير سابق مالزي، دكتر نصر فريد مفتي سابق مصر و تعدادي از مسئولان دانماركي و برخي از رهبران ديني و سياسي از آمريكا و كشورهاي اروپايي برگزار خواهند شد.

همايش جهاني اسلامي كه 14 مارس ( 23 اسفند) در منامه برگزار مي شود، موضوعاتي چون بررسي مسائل اهانت به مسلمانان، علت اهانت به اسلام، دشمني با اسلام، نقش رسانه ها، دعوت و تبليغ اسلام، رسالت حضرت محمد(ص) و بررسي آموزه هاي دين اسلام را در بر مي گيرد.