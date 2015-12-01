ظرفيت خودرو در مرز مهران تکمیل شد/ترافیک در محورهای ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن ناصری صبح سه شنبه در بازدید از مرز مهران اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک سنگین در محور -ایلام به مهران به خصوص نرسیده به شهر مهران وجود دارد و به نحوی ظرفیت پرشده است.
وی بابیان اینکه از رانندگان خواهشمند هستیم از سبقت و سرعت غیرمجاز اجتناب کنند، افزود: بدون تعارف با تخلف برخورد می کنیم و با توجه به حجم ترافیک حتماً تخلفات حادثهساز خواهد بود.
سرهنگ ناصری تصریح کرد: با ورود سامانههای بارش زا به استان از رانندگان می خواهیم با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.
بسته شدن ورودی های مهران
رئیس پلیسراه ایلام از بسته شدن ورودیهای ایلام، دهلران و ملکشاهی به سمت مهران خبر داد.
محسن ناصری اظهار کرد: تردد در محورهای منتهی به شهر مهران با کندی صورت میگیرد، برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، محدودیتهای ترافیکی از سوی پلیس در ورودی شهرهای ایلام، دهلران و ملکشاهی اعمال میشود.
وی افزود: ترافیک سنگین از میدان قرآن شهر ایلام به سمت مهران وجود دارد و برخی ورودیها به مهران بستهشده است.
ترافیک محور ایلام-مهران نیمه سنگین است
رئیس پلیسراه ایلام گفت: هماکنون ترافیک در محور ایلام به مهران نیمه سنگین است.
سرهنگ محسن ناصری اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور ایلام به مهران نیمه سنگین است و در تلاش برای سهولت تردد زائران برگشتی از کربلا هستیم.
وی بابیان اینکه به دلیل عرض کم جادههای استان خطر تصادف بهشدت بالا است، افزود: از رانندگان درخواست داریم عجله نکرده و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.
ناصری تأکید کرد: با توجه به شرایط، با کوچکترین تخلف، حادثه بزرگی رخ می دهد.
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