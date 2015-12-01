به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی علوی فاضل گفت: متقاضیان دوره دكتری تخصصی پژوهش محور می توانند از روز دوشنبه ۱۶ آذر ماه تا پایان روز چهارشنبه ۹ دی ماه با مراجعه به سامانه این مركز به نشانی www.azmoon.org ابتدا دستورالعمل ثبت نام را مطالعه و پس از كسب آگاهی های كامل در خصوص دوره دكتری پژوهش محور و رشته مورد نظر نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی افزود: برای ثبت نام در دوره دكتری تخصصی پژوهش محور حداقل معدل كل كارشناسی ارشد برای رشته های علوم انسانی ۱۸ و حداقل معدل كل برای رشته های غیر علوم انسانی ۱۷ است.

رئیس مركز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: اگر داوطلبان از ۱۵ دانشگاه برتر موجود درفهرست اسکوپوس فارغ التحصیل شده باشند یا جزء فارغ التحصیلان دانشگاه های جامع (برتر) دانشگاه آزاد باشند، معدل آنها با ضریب ۱.۱ برای رشته های با حد نصاب معدل ۱۷ و ۱.۰۵ برای رشته های با حد نصاب معدل ۱۸ در نظر گرفته خواهد شد.

علوی فاضل خاطرنشان کرد: متقاضیان دوره دكتری تخصصی پژوهش محور می توانند از یک مجموعه نسبت به انتخاب یک رشته محل اقدام کنند و رعایت شرط تجانس و سایر شروط با توجه به دستور العمل ثبت نام برای این متقاضیان الزامی است و امكان ویرایش با استفاده از شناسه و رمز كارت اعتباری خریداری شده تا پایان مدت زمان ثبت نام فراهم می شود و پس از آن امكان تغییر وجود نخواهد داشت.

وی گفت: داوطلبان می توانند بدون هیچگونه محدودیتی در دوره های مختلف دكتری تخصصی (با آزمون، بدون آزمون و پژوهش محور) در صورت داشتن شرایط لازم، ثبت نام کنند.

رئیس مركز سنجش و پذیرش با تاكید بر این كه هیچ تفاوتی میان مدرک دكتری تخصصی پژوهش محور و دكتری تخصصی آموزش محور وجود ندارد، خاطر نشان كرد : ماهیت دوره دكتری پژوهش محور ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه است، لذا با توجه به ماهیت این دوره داشتن طرح برون دانشگاهی مصوب یا طرح تحقیقاتی مورد حمایت دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی با تامین اعتبار مورد نیاز، ضروری است.