نماينده نكا: مجلس در تصويب بودجه مقابل دولت قرار نگيرد/ حداد عادل: راي مستقل مجلس به معناي مخالفت يا تضعيف دولت نيست

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، به هنگام رسيدگي به بند (و) تبصره 2 لايحه بودجه، جمشيدي در تذكر آيين نامه اي خود با اشاره به ماده 23 مبني بر حفظ شان مجلس اظهار داشت: حفظ شان مجلس اين نيست كه ما در داخل مجلس يواش يواش بياييم و عرض ادب و سلام داشته باشيم . ما بايد شان مجلس را درخارج از مجلس و حتي نزد مقام معظم رهبري هم حفظ كنيم .

وي افزود: والله از ديروز تا الان در مجلس چه مي گذرد؟ مردم چه مي گويند؟ مردم نمي گويند مجلس در برابر دولت قرار گرفته است. رئيس جمهور در نامه اي استدعا كرد دولت را ياري دهيد. اين است كمك مجلس؟

در اين لحظه حداد عادل كه در ابتدا هم با تذكر دادن نمايندگان مخالف بود تا آنها موافقت و مخالفت خود با پيشنهادات را در قالب تذكر بيان نكنند، خطاب به جمشيدي گفت: آيا واقعا اين تذكر شما وارداست.

جمشيدي با يبان اينكه من در تصويب 10 بودجه سالانه در مجلس حضور داشته ام، خاطر نشان كرد: در هيچ دوره اي از بودجه اينگونه با دولت برخورد نشد. ما داريم پدر دولت را در مي آوريم ، پدرخودمان را نيز در آورديم. ما به دنبال 10-5 نفر كارشناس داريم راه مي افتيم، مگر ما در اين مجلس چيزي نمي دانيم. والله مجلس نمي داند دارد چه كار مي كند.

حداد عادل چندين بار از جمشيدي خواست تا به وي اجازه صحبت دهد و صحبت خود را پايان دهد ولي جمشيدي همچنان به صحبت خود ادامه داد، كه سرانجام حداد عادل دستور داد ميكروفون وي را قطع كنند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس يك قوه مستقل است، ما از اول هم اعلام كرديم با دولت قصد ستيزه و مخالفت نداريم و قصد همكاري با دولت داريم اما معني همكاري اين نيست كه مجلس استقلال خود را در راي دادن از دست بدهد. مجلس راي مستقل دارد، راي مستقل مجلس به معناي مخالفت با دولت و تضعيف دولت نيست.

وي تصريح كرد: اجازه دهيد قوا با حفظ شان و منزلت خود كار خود را انجام دهند.

حداد عادل ادامه داد: اتفاقا بنده معتقدم شان و منزلت مجلس در اين است كه راي مستقل خود را دهد من محض اطلاع مجلس ملت عزيز عرض مي كنم هيچ اتفاقي عجيبي در مجلس نيفتاده است.

بر سر يك مسئله كه هر دو طرف موافق و مخالف هم قصد خدمت دارند و هيچ كدام قصد تضعيف دولت را ندارند و اختلاف نظري هست كه تعداد مخالفان و موافقان آن نزديك هم است و ممكن است در هنگام راي گيري يكي - دو نفر از موافقان يا مخالفان در مجلس نباشند بنابراين راي ها عوض مي شود.

حداد عادل افزود: اين هيچ پديده عجيب غير قابل فهمي نيست و شان كسر شان و منزلت مجلس نيست، بلكه نشانه جدي بودن نمايندگان است كه همه بر عقيده خود اصرار دارند بنابراين اجازه دهيد كارمان را انجام دهيد.

وي در پايان از ديگر نمايندگان كه درخواست تذكر داشتند خواست تا از تذكر خود صرف نظر كنند.

مجلس 2 روز است در حال بررسي بند " و" تبصره 2 لايحه بودجه و بررسي پيشنهادات نمايندگان در اين زمينه است.