به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح سه‌شنبه با خانواده شهید سلیمانی در شهر خورموج دیدار و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

وی در این دیدار ضمن تسلیت اربعین سرور سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) اظهار کرد: شهدای عزیز با نثار جانشان در راه اسلام به خوبی دین خود را ادا کردند.

وی افزود: امنیت و آرامشی که امروز در جامعه حکم‌فرما است به برکت خون شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا است.

مهرجو بیان کرد: امروز بر همه ما فرض است که با حضور در کنار خانواده معظم شهدا از پدر، مادر، همسر و فرزندان آنها تجلیل کرده و مشکلات آنها مرتفع کنیم.

همسر شهید والامقام عبدالرسول سلیمانی نیز در این دیدار از تلاش‌های مسئولان شهرستان تقدیر کرد و آرزوی توفیق و سلامتی برای همه مسئولان نظام از خداوند منان طلب کرد.

در پایان نیز فرماندار دشتی با اهدای هدایای از همسر شهید تجلیل به عمل آورد.