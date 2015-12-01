حق استخراج از فضا «قانون» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا لایحه ای که چند روز قبل در کنگره این کشور به تصویب رسیده بود را امضا کرد تا از این پس هر شرکتی که بتواند خود را به سیارکها یا سایر اجرام فضایی برساند، هر آنچه را که از این راه به دست آوردبتواند در اختیار خود نگاه دارد، قانونی که به نظر می رسد موضع منفی قدرتهای فضایی دیگری نظیر روسیه و چین را به همراه خواهد داشت.

گفته می شود این قانون با هدف تشویق بخش خصوصی به حضور در برنامه های مربوط به اکتشافات فضایی ارایه شده است.

بدین ترتیب شرکتهای خصوصی می توانند با پرتاب راکتها و استفاده از ساز و کارهایی که خود آن را ارایه می کنند، سیارکهای مورد نظر را به دام انداخته و با فلزات و سنگهای گرانبهای آنها را استخراج و راهی زمین کنند.

این قانون درحالی اکنون قابلیت اجرا شدن را یافته که آمریکا معاهده فضای بیرونی (Outer Space Treaty) را امضا کرده است. بر اساس این معاهده، فضا به هیچ کشوری تعلق ندارد. با این حال بسیاری از وکلای متخصص در امور فضایی معتقدند که آمریکا این حق را ندارد که مجوز حضور شرکتهای خصوصی در فضا را صادر کند و این کار باید در قالب یک تصمیم بین المللی صورت گیرد.

از آن گذشته کم نیستند کارشناسانی که معتقدند معاهده فضای بیرونی، دارای مفهومی متفاوت از آن چیزی است که دولت آمریکا برای خود در نظر گرفته است.

گنگا ادوتان از دانشگاه کنت که در زمینه قانون تجارت بین الملل مشغول به مطالعه است می گوید: قانونی که در آمریکا به تصویب رسیده حمله تمام عیار به قانون فضاست.

البته گرچه شرکتهای خصوصی (آمریکایی) هنوز فاصله زیادی برای رسیدن به ماه یا سیارکهای غنی از فلزات گرانبها نظیر طلا و پلاتینیوم دارند اما آنها از هم اکنون شروع به شادی و خوشحالی کرده اند.