لیونل مسی جایزه برترین بازیکن فصل لالیگا را به پسرش تقدیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیونل مسی دوشنبه شب به عنوان برترین مهاجم و بازیکن فصل رقابتنهای لالیگا انتخاب شد. گل های وی سبب شد تا بارسا به عنوان سه گانه دست پیدا کند.

مسی از فصل ۰۹-۲۰۰۸ به طور مرتب هر دو عنوان را به خود اختصاص داده به جز فصل ۱۴-۲۰۱۳ که رونالدو هر دو عنوان را از آن خود کرد.

لیونل مسی پس از کسب این عنوان اظهار کرد: دوست دارم این جایزه را به پسرم تیاگو تقدیم کنم. وقتی خانه را ترک می کنم او دیوانه می شود و می پرسد: می خواهی دوباره بروی به گل؟ من می گویم بله می خواهم بروم به گل.

وی افزود: من بابت این جوایز سپاسگزارم - پس از فصلی که ما پشت سر گذاشتیم ، شایسته کسب این عناوین بودیم و حتی شاید هم کمی بیشتر.

مسی گفت دوست داشت با نیمار و لوییس سوارس برای توپ طلای سال به روی صحنه برود. وی ادامه داد: لوییس شایسته کسب حضور در این مراسم بود اما کریستیانو هم عملکرد خیلی خوبی داشت.