به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، امید واحدی فر با اشاره به اینکه هفته وقف از چهارشنبه، ۱۸ تا ۲۴ آذرماه در خراسان جنوبی برگزار می‌شود، اظهار کرد: عرصه وقف میدان مقدسی است که برخی جهادگونه با گذشت از سرمایه عمر خویش مدال پرافتخار واقف بودن را کسب می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید برای رفع مظلومیت از این سنت حسنه تلاش کرد، گفت: هفته وقف بهترین فرصت برای بیان ظرفیت‌ها و دستاوردهای سنت حسنه وقف برای جامعه است که باید بیشتر از گذشته توجه شود.

مدیر روابط عمومی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برنامه های مختلفی در هفته وقف در استان برگزار می شود، افزود: این برنامه‌ها با توجه به روزشمار این هفته طراحی و در سطح استان برگزار می‌شود.

واحدی فر با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری برای تبدیل بقاع متبرکه به قطب‌های فرهنگی در کشور افزود: تلاش می‌شود تا برنامه‌های هفته وقف در استان خراسان جنوبی به مانند سایر برنامه‌های این اداره‌کل در بقاع متبرکه برگزار شود.

وی تصریح کرد: برگزاری همایش وقف و رسانه یکی از برنامه‌هایی است که با حضور اصحاب رسانه در روز ۱۶ آذرماه ساعت ۱۸ در محل سالن ولایت مجتمع فرهنگی تفریحی غدیر بیرجند برگزار می‌شود.

مدیر روابط عمومی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی برگزاری همایش یاوران وقف، همایش مشترک اوقاف و اصناف، همایش شیخ هادوی، همایش متولیان و هیئت امنا امامزادگان، همایش مربیان حفظ قرآن کریم و همایش اختتامیه مسابقات قرآنی مرحله استان را از دیگر برنامه‌های این سازمان در هفته وقف عنوان کرد.