حملات هوایی روسیه به مواضع داعش موازنه جنگ را تغییر داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش به اهمیت حضور نیروی هوایی در کلیه جنگ ها اشاره کرد و گفت: از شاخصه های نیروی هوایی اضافه کردن دو بعد ارتفاع و زمان به دیگر ابعاد جنگ و دفاع است.

وی افزود: علیرغم تغییر نوع تاکتیک جنگ های نوین، تأثیرگذاری و اولویت بندی های دفاعی تغییری نکرده و حضور فعال در هوا همچنان از اهمیت استراتژیک برخوردار است.

امیر خلبان نصیرزاده تاکید کرد: اگر کشوری هوا و فضا را در اختیار نداشته باشد و آن را بی اهمیت جلوه دهد، به این معنی است که ابعاد مهمی از جنگ را به طرف مقابل واگذار کرده و این کار نوعی خودزنی است.

معاون هماهنگ کننده نهاجا به تشریح بعد زمان در جنگ پرداخت و اظهار داشت: تحرک و سرعت بالایی که در تجهیزات هوایی وجود دارد یکی از ابعاد مهم جنگ است، هر کس که توانمندی استفاده بهینه از زمان را داشته باشد، می تواند سرنوشت جنگ را به سود خود رقم بزند.

وی با اشاره به برخی نظریات مطرح شده درباره ناهمطراز بودن جنگ ها اشاره کرد و گفت: عده ای معتقدند شاید در جنگ ناهمطراز با طرف مقابل توان درگیری کمتری داشته باشیم، به همین دلیل بهتر است بیشتر به مباحث دفاعی بپردازیم، این در حالی است که نیروی مسلح هر کشور هرچقدر که در بخش دفاعی نیرومند باشد، نباید در آفند خود را از ابعاد ارتفاع و زمان محروم کند و باید با تمام توان و ابتکار از آن ها بهره ببرد، چرا که گاهی اوقات حمله، بخشی از دفاع به حساب می آید.

امیر نصیرزاده توان و تأثیرگذاری نیروی هوایی را در جنگ های امروزی انکارناپذیر دانست و خاطرنشان کرد: از جمله فواید استفاده از هوا در جنگ ها، خطرپذیری کم آن در مقایسه با دیگر ایعاد جنگ ها به شمار می رود.

وی گفت: به عنوان مثال کشورهای درگیر در جنگ سوریه از طریق هوا تأثیرگذاری فراوانی را به دست آورده اند و اراده خود را به طرف مقابل تحمیل کرده اند.

معاون هماهنگ کننده نهاجا تصریح کرد: علیرغم اینکه سوریه چندین سال است با تروریست ها درگیر جنگ زمینی است ولی حملات هوایی روسیه به مواضع داعش موازنه جنگ را تغییر داده و این موضوع بیانگر اهمیت نیروی هوایی در جنگ های نوین است.

امیر نصیرزاده نگرش مسئولین به اقدامات نیروی هوایی ارتش را مثبت دانست و گفت: خوشبختانه نگرش و پشتیبانی مسئولین کشور به این مباحث بسیار خوب است و برنامه های ما هم در این راستا با جدیت در حال پیگیری و اجرا است.