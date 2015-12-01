به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمدی صبح سه شنبه در جمع اعضاء شورای پیشگیری از جرائم انتخاباتی شهرستان راور اظهار کرد: اسفندماه امسال دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برگزار می شود.

وی مجلس را آیینه تمام نمای حکومت دانست و افزود: در واقع مجلس مرز بین حکومت سالم و حکومت مستبد را مشخص می کند.

حجت الاسلام محمدی با تاکید بر لزوم ایجاد بستر مناسب برای حضور پرشور مردم در انتخابات ادامه داد: انتخابات نماد دموکراسی بوده و نشان دهنده نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور است.

وی با اشاره به اینکه باید نهایت دقت را برای برگزاری انتخاب در اوج امنیت و سلامت بکار گیریم، اظهار کرد: با متخلفان این حوزه برابر قانون برخورد می شود.

حجت الاسلام محمدی از رسیدگی ویژه و فوری جرائم انتخاباتی خبر داد و افزود: احزاب و گروه های سیاسی باید قانون را اساس کار خود قرار دهند.

وی یادآور شد: نقش دادگستری در برگزاری انتخابات اجرایی نبوده و در زمینه پیشگیری از بروز جرائم انتخاباتی و تنش ها به صورت جدی عمل می کند.

حجت اسلام محمدی حواستار توجه ویژه شورای پیشگیری از جرائم انتخاباتی به مسائل شهرستان در سه برهه زمانی قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات شد و افزود: قاضی ویژه رسیدگی به جرائم انتخابانی نیز تعیین معرفی می شود.

رئیس دادگستری راور ادامه داد: باید مراقب توطئه های دشمنان برای ایجاد اختلال در برگزاری انتخابات باشیم.

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال خدشه دار کردن چهره انتخابات است، اظهار کرد: دشمن برای این منظور مباحث حزبی و جناحی را مطرح می کند و سعی دارد جریان انتخابات را به سمت و سوی دلخواه خود پیش ببرد بنابراین همگی باید در این زمینه هوشیارانه عمل کنیم.

حجت الاسلام محمدی با تاکید بر لزوم تقویت وحدت ادامه داد: باید با حرکت در مسیر قانون توطئه های دشمنان را نقش بر آب کنیم.

وی گفت: باید افرادی را انتخاب کنیم که دغدغه رفع مشکلات مردم را داشته و لایق قانون گذاری باشند.