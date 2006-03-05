جهان بايد پايبندي خود به مذاكره با ايران را نشان دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، لي ژائو ژينگ در حاشيه نشست سالانه پارلمان چين اظهارداشت : چين اميدوار است ايران بتوانند هر چه زودتر مذاكرات با اتحاديه اروپا و روسيه را از سر بگيرد .



چين تاكيد كرده است كه جهان بايد به مذاكره با ايران پايبند باشد؛ موضوع ايران همچنان درچارچوب آژانس قابل حل است.



اين كشور همچنين اعلام كرده است كه به مشاركت در طرح روسيه علاقه مند است.



فرانك والتر اشتانماير وزير امور خارجه آلمان نيز درباره نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه فردا برگزار خواهد شد، درباره نتايج نشست فردا پيش بيني كرد كه در نشست آژانس به يك توافق بر سر اينكه يا مذاكرات از سرگرفته شود يا موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود، حاصل خواهد شد .

چين كه در شوراي امنيت سازمان ملل از حق وتو برخوردار است كه به طور سنتي درباره اعمال تحريمها محتاطانه عمل مي كند و در اين ميان منافع بازرگاني خود را مورد توجه قرار مي دهد.



چين در 11 ماهه اول سال 2005 ، 12 درصد نفت خام مورد نياز خود را از ايران وارد كرده است و رسانه هاي چين نيز گزارش دادند كه چين و تهران ممكن است اوايل ماه جاري يك توافقنامه چند ميليارد دلاري درباره توسعه يكي از ميادين نفتي ايران امضاء كنند .

