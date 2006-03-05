پايان سفر بوش به جنوب آسيا ، توافق تاريخي هسته اي با هند و گرفتن تضمين هاي جديد از مشرف براي مبارزه با تروريسم

رئيس جمهوري آمريكا در سفر سه روزه خود به هند كه با اعتراضها و مخالفتهاي گسترده مردمي روبرو شد، توافقنامه تاريخي همكاري در زمينه مسائل هسته اي را با مانموهان سينگ نخست وزير اين كشور امضا كرد.



وي در اسلام آباد هم با پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان ديدار كرد، و از وي براي مقابله با آنچه بوش تروريسم مي خواند، تضمين هاي جديدي گرفت.



تدابير و مقررات شديد امنيتي در جريان سفر بوش به اين سه كشور برقرار شد، البته سفر رئيس جمهوري آمريكا به افغانستان در برنامه از پيش اعلام شده، قرار نداشت و بوش به طور سرزده و ناگهاني به خاطرترس از مسائل امنيتي وارد كابل شد و با حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان ديدار و گفتگو كرد.



وي براي اولين بار از زمان سرنگوني رژيم طالبان در پايان سال 2001، از پايگاه نظاميان آمريكايي مستقر در افغانستان بازديد به عمل آورد.

بوش در هند، كه ايستگاه اصلي سفر وي به جنوب آسيا بود، توافقنامه همكاري در زمينه انرژي هسته اي غير نظامي امضا كرد كه همكاري راهبردي جديدي را ميان دو قدرت هسته اي پايه ريزي كرد.



البته در مقابل اين همكاري هسته اي، هند هم موافقت كرد تا تاسيسات هسته اي غير نظامي خود را تحت نظارت بين المللي مربوطه قرار دهد.



به گزارش مهر، بوش در نطق هفتگي خود با دفاع از امضاي قرارداد همكاري هسته اي با هند به عنوان يكي از دستاوردهاي سفر به اين كشور، به توافق براي فروش 68 فروند هواپيماي بوئينگ و همچنين افزايش 30 درصدي صادرات آمريكا به هند اشاره كرد و آن را فرصتي براي ايجاد اشتغال براي آمريكايي ها خواند.

در همين رابطه پيشتر اخباري مبني براي تحت فشار قرار گرفتن هند براي خريد هواپيما از شركت هايي هوايي آمريكا منتشر شده بود.

بر اساس اين توافق هند موافقت كرد تا تاسيسات هسته اي نظامي و غير نظامي خود را تفكيك و راكتورهاي هسته اي غير نظامي خود را تحت نظارت آژانس قرار دهد.

در اواخر مهر ماه سال جاري منابع سازمان هواپيمايي كشور هند از تصميم دهلي نو براي خريد 68 فروند هواپيماي بوئينگ به ارزش ميليارد روپيه (نزديك به 8 ميليارد دلار ) از آمريكا خبر دادند.



گرچه در آن زمان نيز گزارش هايي مبني بر اينكه آمريكا، دولت هند را براي خريد هواپيما از آن كشور تحت فشار گذاشته است، منتشر گرديد، اما "شاشيندرا پال تياجي" فرمانده نيروي هوايي هند اين مسئله را منكر شد.

با اين وجود تحليلگران بر اين باورند كه اقدام دولت هند كه قرار بود بخش اعظمي از ناوگان خود را با استفاده از ميگ 29 روسيه تجهيز نمايد در پي توافق اين كشور با آمريكا براي فروش تكنولوژي هسته اي به دهلي صورت گرفت كه در پي اين توافق نيز قرار شد هند تا در رابطه با موضوع هسته اي ايران با آمريكا همكاري نمايد.

اما بوش بايد براي اجراي اين توافقنامه، كنگره را براي تصويب آن متقاعد كند؛ پاكستان هم در پي اين توافقنامه ، از آمريكا خواسته است، چنين توافقي را با اين كشور نيز امضا كند.



به گزارش مهر، رئيس جمهوري آمريكا در توجيه همكاري هسته اي با هند گفته است كه اين مسئله براي امنيت آمريكايي ها مهم است، زيرا برنامه هسته اي غير نظامي هند را تحت نظارت بين المللي و معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي قرار خواهد داد؛ بوش درباره اينكه تكليف سلاحهاي هسته اي هند كه در كنار سلاحهاي هسته اي پاكستان، خطر بالقوه اي براي امنيت منطقه جنوب آسيا به شمار مي رود، چه خواهد بود، هيچ توضيحي نداد.

گرچه بسياري بر اين عقيده هستند كه اين توافق مي تواند هند را از بسياري از تعهدات نظارتي دور نگهدارد، اما محمد البراعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي با استقبال از اين توافقنامه، آن را يك نقطه عطف و توافق زمان بندي شده براي تحكيم رژيم منع تكثير سلاح هاي هسته اي و مبارزه با تروريسم هسته اي و همچنين تقويت امنيت هسته اي توصيف كرد.

به گفته البرادعي اين توافق هم به منافع هند و هم به منافع جامعه بين الملل خواهد بود.



اما درهمان زماني كه بوش سرگرم انجام مذاكرات با مانموهان سينگ نخست وزير هند بود، يك حمله انتحاري با خودروي بمب گذاري دركراچي بزرگترين شهر جنوبي پاكستان سبب كشته شدن يك ديپلمات آمريكايي شد، مشرف بلافاصله با بوش تماس گرفت و اين حادثه را محكوم كرد.



اما بوش در ادامه سفر به هند به شهر حيدرآباد در جنوب اين كشور رفت، شهري كه نيمي از مردمانش را مسلمانان تشكيل مي دهند، رئيس جمهوري آمريكا با ورود با اين شهر با تصاوير اسامه بن لادن سركرده شبكه القاعده روبرو شدند كه دهها هزار تظاهركننده بر روي آن نوشته بودند:" بوش از همان جايي كه آمدي برگرد."



تروريسم بخش مهمي از مذاكرات بوش را با مانموهان سينگ نخست وزير هند و پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان و حامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان تشكيل مي داد.



بوش در سخنراني هفتگي خود كه راديو آمريكا پخش كرد و از اسلام آباد هم تكرار كرد، ادعا كرد كه با رهبران اين كشورها و ملتهايشان، از فرصتهايي كه اين منطقه براي بنا نهادن پايه هاي صلح و شكوفايي براي نسلهاي آينده دارد، استفاده مي كنيم.



ورود بوش به اسلام آباد در ميان تدابير بي سابقه امنيتي صورت گرفت، بوش شبانه درحالي وارد اين شهر شد كه چراغهاي هواپيماي حامل وي به خاطر نگراني هاي امنيتي خاموش شد، وي به سرعت با يك فروند بالگرد ارتش آمريكا به سفارت آمريكا در اسلام آباد منتقل شد.

به گزارش مهر، بوش روز گذشته در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با مشرف گفت : ما همچنان فرصتهاي زيادي براي شكست شبكه القاعده داريم.



رئيس جمهوري آمريكا از همتاي پاكستاني خود تضمين گرفت تا بنا به گفته خود، تروريستها را به دستگاه قضايي تحويل دهد و مانند گذشته درجنگ با تروريسم دركنار آمريكا پايبند بماند.

پاكستان و هند كه سه بار باهم وارد جنگ شده اند در مي سال 1998 دست به آزمايش كلاهكهاي هسته اي زدند كه موجب شد دو كشور در سال 2002 در آستانه جنگ هسته اي احتمالي قرار گيرند.

نكته ديگري كه در اظهارات جرج بوش در ديدار با رهبران اين سه كشور نمايان بود، اتهامات و ادعاهاي بي پايه واساس وي عليه جمهوري اسلامي ايران و برنامه صلح آميز هسته اي اين كشور بود، تلاشي كه براي بدبين كردن مقامات اين كشورها و ملتهاي آنها به ماهيت صلح آميز و بي خطر اين برنامه صورت گرفت.



رئيس جمهوري آمريكا اگر چه در اسلام آباد گفت كه با طرح انتقال گاز ايران به هند از طريق پاكستان مخالفتي ندارد، اما مدعي شد كه ايران براي ساخت سلاح هسته اي تلاش مي كند.

مخالفت آمريكا با برنامه صلح آميز هسته اي ايران كه علاوه بر امضاي معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي و پروتكل الحاقي به طور مستمر تاسيسات هسته اي خود را تحت نظارت بازرسان بين المللي قرار داده است و بر خلاف ادعاها واتهامات آمريكا مبني بر تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي، هيچ مدرك وسندي در اين زمينه به دست نيامده است و حمايت اين كشور از همكاري هسته اي با هند كه يكي از كشورهاي داراي سلاح هسته اي كه معاهده ان پي تي را نيز امضا نكرده است، دوگانگي آشكار معيارها وسياستهاي كاخ سفيد را در قبال مسائل هسته اي و برخورد تبعيض آميز و سياسي كاري اين كشور را با برنامه هسته اي صلح آميز تهران نشان مي دهد.