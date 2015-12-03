هدستهای واقعیت افزوده مهمان تازه ایستگاه فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها هدستهای واقعیت مجازی در حال تبدیل شدن به بخش جذابی از سرگرمی های روزمره و البته توسعه صنایعی نظیر هتل داری، گردشگری و آموزش از راه دور هستند. حالا قرار است در فضا نیز از این فناوری نوظهور استفاده شود، جایی که فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی برای استفاده از آنها لحظه شماری می کنند.

در چند روز آینده محموله جدیدی از تجهیزات علمی و آب و غذا راهی ایستگاه فضایی بین المللی می شود که در میان آنها هولولنزهای شرکت مایکروسافت نیز دیده می شود.

اگرچه شاید به نظر برسد که این وسایل برای تفریح و سرگرمی فضانوردان خواهند بود اما واقعیت این است که آنها از این هدستها برای دریافت در لحظه دستورالعملهای مختلف استفاده خواهند کرد. این ابتکارعمل بخشی از پروژه جدید ناسا موسوم به Project Sidekick است.

ایده عملیاتی ساختن این پروژه، تسهیل ارتباطات جاری میان فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی و کنترل کننده های زمینی است.

مدیر برنامه ایستگاه فضایی بین المللی در بیانیه ای اعلام کرد: هولولنزها و سایر دستگاههای ترکیب کننده واقعیت و دنیای مجازی فناوری های نوظهور و کاربردی محسوب می شوند که می توان از آنها برای توسعه اکتشافات فضایی استفاده کرد. همچنین این دستگاهها قابلیت های جدیدی برای فضانوردان ساکن در ایستگاه فضایی بین المللی به همراه دارد تا بتوانند آزمایشات علمی پیچیده ای را در آنجا انجام دهند.

به عقیده ناسا، هدستهایی همچون هولولنزهای مایکروسافت کاربرد فراوانی در سفرهای آتی به مریخ خواهند داشت، جایی که فضانوردان به استقلال بیشتری در تصمیم گیریها نیاز دارند.