تسلیت طاهری و برانکو به مناسبت درگذشت هوادار پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس اعلام کرد فوت یک هوادار عزیز، دل همه خانواده بزرگ پرسپولیس را به درد آورد و واقعا اتفاقی تلخی رخ داد که همه ما را غم‌دار و ناراحت کرد که یک واقعه غم‌انگیز به حساب می‌آید.

وی افزود: به همین جهت دکتر طاهری که برای حضور در مراسم اربعین حسینی راهی کشور عراق شده به صورت تلفنی پیگیر وضعیت این هوادار شد و حتی سعید طاهری به نمایندگی از باشگاه پیگیر فوت این هوادار شد.

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: در همین رابطه قرار است به دیدار خانواده این مرحوم برویم و قطع یقین در کنار خانواده این مرحوم خواهیم بود. همچنین از صمیم قلب از طرف مدیریت باشگاه، اعضای هیات مدیره و کلیه ارکان باشگاه پرسپولیس و هواداران این ضایع را به خانواده حسینی اصل تسلیت می‌گوییم.

از سوی دیگر برانکو ایوانکوویچ طی بیانیه‌ای در خصوص درگذشت این هوادار باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: «امروز اتفاق بسیار ناراحت‌کننده‌ای رخ داد که جامعه هواداران فوتبال را غمگین کرد و این قطعاً وحشتناک‌ترین اتفاقی است که می‌تواند رخ دهد. ضایعه در گذشت یک هوادار در زمان بازی تیم‌های پرسپولیس و نفت تهران باعث شد تا جامعه فوتبال داغدار شود. فوت مرحوم حسینی اصل ضایعه دردناکی بود که باعث ناراحتی کل جامعه فوتبال شد و واقعاً اتفاق تلخی رخ داد که این مساله دل همه ما را به درد آورد.

من به عنوان سرمربی پرسپولیس به همراه سایر مربیان این تیم و بازیکنانم تاسف عمیق خود را از این اتفاق وحشتناک ابراز می‌داریم و امیدوار هستیم که خانواده این مرحوم بتوانند این اتفاق غم‌انگیز را تحمل کند و روح این مرحوم در آرامش باشد.»

همچنین نماینده باشگاه پرسپولیس هم ساعت هفت صبح امروز در بیمارستان بعثت حضور پیدا کرد تا با همراهان آن مرحوم دیداری داشته باشد. باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس ضمن تسلیت مجدد این ضایعه به خانواده بزرگ پرسپولیس و بازماندگان آن مرحوم، از درگاه ایزد منان برایش آرزوی علو درجات دارد. در این ارتباط همچنین اعضای تیم نیز پس از اطلاع از این موضوع، تاثر و تألم خود از این اتفاق را اعلام کردند.

نجی‌الله حسینی‌اصل هوادار مرحوم پرسپولیس اصلیت نوشهری داشت و در تهران مشغول به کار بود و قرار است پیکر او به زادگاهش منتقل شود. طبق اعلام باشگاه پرسولیس مراسم زنده یاد حسینی‌اصل روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد.