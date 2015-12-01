ارایه راهکارهای عملی برای خلق اثر هنری در یک کارگاه آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه هنر مفهومی «خود، ویدئو آرت و فستیوالها» توسط اشاء صدر جمعه ۲۲ آبان در مدرسه ایده برگزار میشود. این کارگاه راهکاری کاربردی و عملی برای خلق یک اثر هنری و نحوه شرکت در فستیوالهای بینالمللی هنری را ارائه میدهد.
کارگاه هنر مفهومی «خود، ویدئو آرت و فستیوالها» توسط اشاء صدر، دکترای تئاتر، سینما و رسانه از دانشگاه هنر و فلسفه چالرز و دانشگاه هنر وین، ساعت ۱۴ جمعه ۱۳ آذر در مدرسه «ایده» برگزار میشود. رسیدن به بانک عاطفی شخصی برای خلق اثر هنری، آشنایی با ساختار ویدئو آرت، خوانش چند اثر از هنرمندان ویدئو آرت و آشنایی با نحوه جستجو برای یافتن فستیوالهای بین المللی هنری عناوین سرفصلهای این کارگاه هستند.
اشاء صدر درباره برگزاری این کارگاه توضیح داد: ما در این کارگاه ابتدا به کاربرد بانک عاطفی در رسیدن به خلق یک اثر هنری خواهیم پرداخت. منبع عظیمی که حتی بسیاری از ما به وجود آن آگاه نیستیم. رسیدن به این بانک عاطفی، رسیدن به خود است. خود به مثابه هنرمند، دانشجو یا هنرجو و حتی یک شخص که اولین گامهایش را در عالم هنر بر میدارد.
وی ادامه داد: سپس به سراغ «ویدئو آرت» خواهیم رفت، ویدئوهایی که مفهوم آنها دقیقا از همان بانک عاطفی سرریز میشود. به این ترتیب بر اساس یک ساختار شخصی به یک متدلوژی خاص دست پیدا میکنیم. چنین رویکردی به «خود»، میتواند راهکاری کاربردی و عملی برای خلق یک اثر هنری به ما ارائه دهد.
صدر آشنایی با نحوه شناخت و شرکت در فستیوالهای بینالمللی را گام بعدی این کارگاه عنوان کرد و گفت: برخلاف تصور رایج، روند تولید اثر هنری با ارائه آن کامل میشود. هر ساله فستیوالهای هنری بسیاری مانند فستیوالهای بزرگی در دنیا بر پا میشود که بخشی از آنها به «ویدئو آرت» اختصاص دارد. بنابراین در گام بعدی به آشنایی با نحوه شناخت چنین بسترهای بین المللی خواهیم پرداخت.
اولین جلسه کارگاه هنر مفهومی «خود، ویدئو آرت و فستیوالها» توسط اشاء صدر، ساعت ۱۴ جمعه ۱۳ آذر در مدرسه «ایده» واقع در خیابان خردمند شمالی، خیابان هجدهم، شماره ۲۶ برگزار میشود.
همچنین در ساعت ۱۶ همین روز، اولین جلسه کارگاه هنر مفهومی «ایده و سیستم های فرایند» توسط رامین اعتمادی بزرگ، هنرمند فعال بینالمللی و مدرس دانشگاه در عرصه هنر مفهومی و هنر جدید در این موسسه برگزار خواهد شد.
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