جزئیات آزادسازی نرخ بلیت هواپیما‌

خبرگزاری فارس نوشت: مقصود اسعدی سامانی با اشاره به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در ۱۷۰ مسیر داخلی اظهار داشت: با وجود آنکه قانون برنامه پنجم بر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از سال سوم برنامه توسعه تأکید کرده بود اما رؤسای سازمان هواپیمایی کشوری تا پیش از این اهتمامی بر اجرای این قانون نداشتند.
وی اجرای این قانون را نقطه عطفی در صنعت حمل و نقل هوایی ایران برشمرد و افزود: رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری (عابدزاده) با توجه به شناختی که از صنعت هوایی کشور داشته و از گذشته در این صنعت فعال بوده است اجرای قانون را بر عهده گرفت.
اسعدی سامانی گفت: با این تصمیم، قطعاً بسیاری از کسانی که تاکنون نمیتوانستند از حملونقل هواپیمایی استفاده کنند این امکان برای آنها فراهم شد تا بتوانند از سیستم حملونقل هوایی به عنوان وسیله مسافرت استفاده کنند.
وی بیان کرد: توسعه اقتصادی کشور در گرو داشتن حمل و نقل هوایی کارآمد و به روز است و آزادسازی نرخ بلیت هواپیما توان عملیاتی شرکتهای هواپیمایی، سرویس دهی و نوسازی ناوگان هوایی کشور را تضمین خواهد کرد و چنین تصمیمی در بیرون مرزها نیز به عنوان مقدمات رشد و توسعه اقتصادی کاربردی و موفقیت آمیز بوده است.
* نوسازی ناوگان و ارتقاء ایمنی پرواز دستاورد آزادسازی نرخ بلیت
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به نفع اقتصاد کشور، ایرلاینها و مردم است، اظهار داشت: امیدواریم این اقدام به نوسازی و توسعه ناوگان هوایی کشور بیانجامد و مردم بتوانند از خدمات بهتری استفاده کرده و حق انتخاب داشته باشند.
اسعدی سامانی نوسازی ناوگان را یکی از دستاوردهای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما عنوان کرد و افزود: در این شرایط شرکتهای هواپیمایی باید به سمت افزایش کیفیت و خدمات و نوسازی ناوگان حرکت کنند.
* آزادسازی لزوماً افزایش قیمت نیست و در برخی شرایط به کاهش نرخها میانجامد
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی اظهار داشت: این تصور اشتباه در جامعه وجود دارد که آزادسازی یعنی رشد نرخها در حالی که آزادسازی به معنای افزایش قیمت بلیت نیست و این اتفاق الزاماً رخ نمیدهد؛ با اجرای این قانون در بسیاری از مسیرها، برخی از روزها و ساعات مشخص، قیمتها ممکن است نسبت به نرخهای تکلیفی هم کاهش یابد.
* اعمال نرخهای تکلیفی بلیت به زیان مسافر بود
وی بیان کرد: اعمال نرخهای تکلیفی شرایطی سوء استفاده برخی چارترکنندگان و واسطهگران را فراهم میکرد زیرا میتوانستند در زمانهای مختلف با نرخها بازی کنند و قیمتها را افزایش دهند اما با اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، ایرلاین این اختیار را دارد که در زمان و مسیرهای مختلف، به تناسب هزینهها، نرخ را تعیین کند.
* تلاش ایرلاینها برای ارائه نرخهای کمتر و جذب مسافر بیشتر در شرایط رقابتی
اسعدی سامانی گفت: شرکتهای هواپیمایی میتوانند در شرایط نرخهای آزاد، با کاهش قیمت، مسافر بیشتری را جذب کرده و با هزینه کمتری مسافر را جابهجا کنند؛ در این شرایط هر شرکتی که قیمت کمتری ارائه دهد، مسافر بیشتری را جذب میکند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی افزود: همچنین شرکتهای هواپیمایی ملزم شدهاند در راستای افزایش خدمات، با ارائه کیفیت بهتر، برای جذب مشتری بیشتر اقدام کنند.
وی بیان کرد: رعایت حقوق مسافر و شفافسازی نرخها روی لاشه بلیت برای ایرلاینها الزامی شده است ضمن آنکه نظارتهای لازم از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکتهای هواپیمایی انجام میشود تا عدهای نتوانند از فضای ایجاد شده سوءاستفاده کنند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی تأکید کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که با استفاده حداکثری از توان حملونقل هوایی کشور و ارتقای ایمنی پروازها، در کنار اقتصادی شدن فعالیتهای شرکتهای هواپیمایی به ارتقاء کیفیت نیز دست یابیم.
* نرخهای بلیت سقف ندارد/ افزایش جهشی قیمت نخواهیم داشت
اسعدی سامانی با بیان اینکه از اواخر دهه ۶۰ شمسی قیمت بلیت پروازهای خارجی در ایران آزاد شد و هیچ سقف و کفی برای نرخها تعیین نشد، گفت: در آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی نیز سقف و کفی برای نرخ بلیت در نظر گرفته نشده است.
وی توضیح داد: در قانون آزادسازی، قیمت را تقاضا و کشش بازار تعیین میکند، مردم مطمئن باشند در این شرایط نرخهای غیرقابل تصوری ارائه نخواهد شد و افزایش قیمت جهشی نخواهیم داشت، شرکتهای هواپیمایی با توجه به بررسیهای خود برآورد کردند که در آزادسازی نرخها، افزایش ناگهانی و شدید قیمت نخواهیم داشت.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در پاسخ به این سؤال که آیا عدم تعیین سقف نرخ، به انحصار و ایجاد بازار سیاه نمیانجامد؟ توضیح داد: نرخ بلیت هواپیما در مسیرهایی آزاد شده است که حداقل ۳ ایرلاین در آن مسیر پرواز کنند و این به کاهش انحصار کمک میکند.
* فعلاً تایپ و مدل هواپیما در تعیین نرخ مطرح نیست
اسعدی سامانی افزود: در گام اول فعلاً تایپ و مدل ساخت هواپیما برای تعیین نرخ مطرح نیست و در گامهای بعد این مورد حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی تأکید کرد: قطعاً وقتی با آزادسازی و رفع نرخهای تکلیفی،توان اقتصادی شرکتها افزایش یابد به سمت ورود هواپیما با سن ساخت کمتر حرکت میکنیم و این به ارتقای کیفیت خدمات میانجامد.
* تکلیفی ماندن نرخ بلیت هواپیما در مسیرهایی با فعالیت دو ایرلاین و کمتر
وی یادآور شد: البته نرخ ۸۷ مسیر هوایی داخلی کماکان «تکلیفی» است و این مسیرهایی است که یک یا دو ایرلاین در آنها پرواز دارند و یا مسیر مناطق کمتر بهرهمند است.
اسعدی سامانی افزود: در راستای اینکه خدمات پروازی کماکان در مسیرهای کمتردد و مناطق کمتر بهرهمند ادامه داشته باشد و در راستای جلوگیری از ایجاد انحصار، نرخ بلیت این مسیرها به صورت تکلیفی فعلاً باقی میماند.
به گزارش فارس موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به عنوان یکی از اهداف قانون برنامه پنجم مطرح بود، طبق قانون باید از سال سوم برنامه پنجم موضوع آزادسازی نرخها عملیاتی میشد و گام اول اجرای این مورد، متنوعسازی قیمتها بود.
ماده ۱۶۱ این برنامه درباره حمل و نقل عنوان کرده که دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوعسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در بخش بار و مسافر اقدام کند و سپس از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، قیمت خدمات فرودگاهی، شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط را واقعی کند که این مورد تکلیف دولت برای انجام ماده ۱۶۱ بند ب است.
البته بند (الف) این ماده قانونی مرتبط با برقراری پرواز و جابهجایی کالا و مسافر برای فرودگاههای بینالمللی و بند (ج) آن درباره ساماندهی امور حمل و نقل هوایی و ارتقاء رقابتپذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی و شرکتهای هواپیمایی است.
با این حال موضوع واقعیسازی نرخها و آزادسازی قیمتهای بلیت هواپیما در دولت دهم عملیاتی نشد و پیادهسازی این امر به دولت یازدهم سپرده شد و روز گذشته، ۹ آذرماه، این قانونی بالأخره عملیاتی شد.
بنابراین گزارش از روز گذشته قیمت بلیت هواپیما در ۱۷۰ مسیر داخلی آزاد شد و نرخ ۸۷ مسیر کماکان «تکلیفی» ماند.
سازمان هواپیمایی کشوری مسیرهایی که آزادسازی نرخ بلیت در آنها صورت گرفته را مسیرهای منتهی به جزایر کیش و قشم، شهرهای نفتی و مسیرهای انفرادی و مسیرهای جدید عنوان کرد.
دستورالعمل آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما و مسیرهای حمایتی روز گذشته ۹ آذرماه به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ شد و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.
نظر شما