تمهیدات ویژه قرارگاه عملیاتی ظفر برای بازگشت زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن کرمی با بیان اینکه آمار بازگشت زائران از عتبات عالیات رو به افزایش است، گفت: با توجه به ورود زائران اباعبدالله الحسین(ع) به کشور محدودیت هایی را برای مرزهای خروجی کشور به خصوص مرز مهران در نظر گرفته ایم .

وی با اعلام اینکه تا ساعات پایانی امشب، ورودی پایانه مرزی مهران به سمت عراق بسته خواهد شد به زائران توصیه کرد: کسانی که قصد سفر به عتبات عالیات را دارند با همراه داشتن گذرنامه و ویزا به پایانه های مرزی شلمچه و چزابه مراجعه کنند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ظفر از تمهیدات ویژه این قرارگاه برای کنترل تردد و نیز برقراری نظم و امنیت جهت ورود زائران به کشور خبر داد و گفت: جلسات و نشست های مختلفی با حضور همه مسئولان و نهاد های خدمات رسان صورت گرفته تا ورود زائران به کشور مانند خروج این عزیزان مشکلی نداشته باشد.