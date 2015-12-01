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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۲

فرمانده قرار گاه ظفر تشریح کرد؛

تمهیدات ویژه قرارگاه عملیاتی ظفر برای بازگشت زائران اربعین

تمهیدات ویژه قرارگاه عملیاتی ظفر برای بازگشت زائران اربعین

فرمانده قرارگاه عملیاتی ظفر، تمهیدات ویژه این قرارگاه به منظور بازگشت زائران اربعین حسینی به کشور را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن کرمی با بیان اینکه آمار بازگشت زائران از عتبات عالیات رو به افزایش است، گفت: با توجه به ورود زائران اباعبدالله الحسین(ع) به کشور محدودیت هایی را برای مرزهای خروجی کشور به خصوص مرز مهران در نظر گرفته ایم .

وی با اعلام اینکه تا ساعات پایانی امشب، ورودی پایانه مرزی مهران به سمت عراق بسته خواهد شد به زائران توصیه کرد: کسانی که قصد سفر به عتبات عالیات را دارند با همراه داشتن گذرنامه و ویزا به پایانه های مرزی شلمچه و چزابه مراجعه کنند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ظفر از تمهیدات ویژه این قرارگاه برای کنترل تردد و نیز برقراری نظم و امنیت جهت ورود زائران به کشور خبر داد و گفت: جلسات و نشست های مختلفی با حضور همه مسئولان و نهاد های خدمات رسان صورت گرفته تا ورود زائران به کشور مانند خروج این عزیزان مشکلی نداشته باشد.

کد مطلب 2988234

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