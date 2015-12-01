به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمیتركمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات، به مناسبت برگزاری همایش بینالمللی «اسلام و دموكراسی» پیامی را به این همایش ارسال كرد.
وی در بخشی از پیام خود از روشنگری، آگاهی و شناخت صحیح از مفاهیم اصیل اسلامی به عنوان نیاز کنونی جامعه جهانی یاد وتأكید كرد كه اسلام، بنیان خود را از عدالت، برابری، رحمت، عشق و مرحمت، گرفته است و نسبتی با افراطیگری ندارد.
همچنین عبدالرضا راشد، وابسته فرهنگی ایران در استانبول نیز در سخنانی در این همایش كه در محل دانشگاه ساکاریا برگزار شد، گفت: در شرایطی که برخی قدرتهای شیطانی با اهداف سیاسی بر طبل اسلامهراسی میکوبند، سخن گفتن از دموكراسی و مفهوم آن در اسلام از اهمیت مضاعف برخوردار است.
بنا بر اعلام این خبر، در این همایش احمدرضا یزدانیمقدم نیز مقاله خود را با عنوان «مردمسالاری دینی از دیدگاه علامه امینی» قرائت کرد و رضا عیسینیا، درباره الگوی شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران سخن گفت.
عنوان مقالات شریف لکزایی، پژوهشگر و محقق، «حقوق اقلیتها در نظام مردمسالاری دینی»، محمد پزشکی، پژوهشگر و محقق، «دموكراسی اسلامی» و محمدرحیم عیوضی، استاد دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) «مردمسالاری دینی و لیبرالدموكراسی» بود.
در همایش بینالمللی «اسلام و دموكراسی»، احمد ییلدیز، نماینده پارلمان ترکیه، علی یاشار، استاد دانشگاه باغچه شهیر، کمال اینات، استاد روابط بینالملل و آیدین، استاد دانشگاه در تركیه نیز به ایراد سخنرانی پرداختند.
همچنین در حاشیه این همایش سمیناری تحت «عنوان مبانی اسلام بر مدیریت دولتی و روابط حقوقی میان شهروندان و دولت از دیدگاه اسلام» برگزار شد.
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