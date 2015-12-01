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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۳

دانشگاه علامه طباطبائی به اتحادیه دانشگاه های قفقاز پیوست

دانشگاه علامه طباطبائی به اتحادیه دانشگاه های قفقاز پیوست

طی جلسه هم اندیشی اعضای اتحادیه دانشگاه های قفقاز که در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، با درخواست عضویت دانشگاه علامه طباطبائی به این اتحادیه موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست دانشگاه علامه طباطبایی، الزهرا، علمی کاربردی، آزاد، علوم پزشکی و محقق اردبیلی شش دانشگاهی بودند که درخواست آنها مورد تایید هیات رئیسه اتحادیه قرار گرفت و عضویت آنها در این نشست رسماا اعلام شد.

رمضان کوکماز رئیس اتحادیه دانشگاه‌های قفقاز پس از اعلام رسمی عضویت ۶ دانشگاه ایرانی در این اتحادیه با اشاره به ظرفیت و قابلیت بسیار بالای کشورهای منطقه قفقاز گفت: ما می توانیم با همکاری‌های آکادمیک، شاهد تامین نیازها و تغییر سرنوشت مشترک فرزندان خود به سمت نیل به هدفی مشترک باشیم تا در آینده شاهد صلح و دوستی بیشتر میان کشورهای منطقه باشیم.

رئیس اتحادیه دانشگاه های قفقاز افزود: لازم است همکاری‌های گسترده‌ علمی و فرهنگی داشته باشیم چراکه دانشگاهیان می توانند فراتر از مرزها و به دور از چالش های سیاسی با یکدیگر همکاری وسیعی داشته و مشکلات مشترک خود را با همکاری یکدیگر مرتفع سازند.  

کد مطلب 2988250

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