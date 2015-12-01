دانشگاه علامه طباطبائی به اتحادیه دانشگاه های قفقاز پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست دانشگاه علامه طباطبایی، الزهرا، علمی کاربردی، آزاد، علوم پزشکی و محقق اردبیلی شش دانشگاهی بودند که درخواست آنها مورد تایید هیات رئیسه اتحادیه قرار گرفت و عضویت آنها در این نشست رسماا اعلام شد.

رمضان کوکماز رئیس اتحادیه دانشگاه‌های قفقاز پس از اعلام رسمی عضویت ۶ دانشگاه ایرانی در این اتحادیه با اشاره به ظرفیت و قابلیت بسیار بالای کشورهای منطقه قفقاز گفت: ما می توانیم با همکاری‌های آکادمیک، شاهد تامین نیازها و تغییر سرنوشت مشترک فرزندان خود به سمت نیل به هدفی مشترک باشیم تا در آینده شاهد صلح و دوستی بیشتر میان کشورهای منطقه باشیم.

رئیس اتحادیه دانشگاه های قفقاز افزود: لازم است همکاری‌های گسترده‌ علمی و فرهنگی داشته باشیم چراکه دانشگاهیان می توانند فراتر از مرزها و به دور از چالش های سیاسی با یکدیگر همکاری وسیعی داشته و مشکلات مشترک خود را با همکاری یکدیگر مرتفع سازند.