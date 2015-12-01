کارت اعتباری ۱۰ میلیونی شامل تمام فرهنگیان می شود

سیدمحمد بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارایه کارت اعتباری ۱۰ میلیونی به فرهنگیان گفت: کارت اعتباری ۱۰ میلیونی برای خرید کالای ساخت داخل که توسط معاونت اجرای رییس جمهور دنبال می شود.

وی افزود: فرهنگیان نیز شامل دریافت کارت اعتباری ۱۰ میلیونی با سود ۱۲ درصد می شوند و مقدمات آن آماده شده است، مذاکرات را با بانک ملی به عنوان بانک عامل انجام داده ایم و بخشنامه آن را نیز ارسال شده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: تمام معلمان شامل این طرح می شوند و محدودیت تعداد وجود ندارد و منتظر درخواست فرهنگیان هستیم تا کار را در جریان بیندازیم.

بطحایی بیان کرد: البته بانک ملی و بانک های که تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند مشکلی با بانک مرکزی در خصوص تامین ردیف اعتباری دارند که این روزها حل می شود.