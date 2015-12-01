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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۹

معاون وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با مهر:

کارت اعتباری ۱۰ میلیونی شامل تمام فرهنگیان می شود

کارت اعتباری ۱۰ میلیونی شامل تمام فرهنگیان می شود

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، جزییات ارایه کارت اعتباری ۱۰ میلیونی به فرهنگیان را تشریح کرد.

سیدمحمد بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارایه کارت اعتباری ۱۰ میلیونی به فرهنگیان گفت: کارت اعتباری ۱۰ میلیونی برای خرید کالای ساخت داخل که توسط  معاونت اجرای رییس جمهور دنبال می شود.

وی افزود: فرهنگیان نیز شامل دریافت کارت اعتباری ۱۰ میلیونی با سود ۱۲ درصد می شوند و مقدمات آن آماده شده است، مذاکرات را با بانک ملی به عنوان بانک عامل انجام داده ایم  و بخشنامه آن را نیز ارسال شده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: تمام معلمان شامل این طرح می شوند و محدودیت تعداد وجود ندارد و منتظر درخواست فرهنگیان هستیم تا کار را در جریان بیندازیم.

بطحایی بیان کرد: البته بانک ملی و بانک های که تحت پوشش این طرح  قرار گرفته اند مشکلی با بانک مرکزی در خصوص تامین ردیف اعتباری دارند که این روزها حل می شود.

کد مطلب 2988254
حبیب احسنی پور

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