رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک با برخی المپین ها دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در آغاز این نشست که با حضور جوادی، غیاثی،حمید سجادی، علی آبادی، حیدری و خانم حسن پور برگزار شد، کیومرث هاشمی ضمن خیر مقدم به المپین های کشورمان اظهارداشت: ماهیت وجودی کمیته ملی المپیک در گرو حضور شما عزیزان و دیگر قهرمانان عرصه ورزش کشور و پیشکسوتان بوده و ما در واقع نماینده شما عزیزان هستیم و یکی از اهداف برگزاری این نشست اینست که بتوانیم به کمک شما عزیزان المپین در حد توان خود با برگزاری جلسات مختلف ضمن بهره مندی از تجربیان و توان کارشناسی شما، اقداماتی برای ارج نهادن هر چه بهتر و بیشتر المپین های ورزشی کشورمان داشته باشیم.

وی ادامه داد: امیدواریم انجمن المپین های کشور با مسئولیت آقای جوادی عزیز بتواند جدای از ارائه پیشنهادات و راهکارهای مورد نظر جهت هر چه بهتر شدن امور ورزش به کمیته، برنامه و طرحهایی را برای حمیات از المپین های ورزشی کشور ارائه دهد و از هر نظر در این زمینه حمایت لازم را خواهیم داشت و اگر پیشنهادتی هم دارند عزیزان ارائه دهند تا بتوانیم در جهت هر چه بهتر خدمتگزاری به المپین های ورزش کشور ارائه دهمی که آقای مجتبوی نیز بعنوان دبیر در کنار این بزرگوار خواهند بود.

در ادامه این نشست شاهرخ شهنای دبیر کل کمیته ملی المپیک ضمن ارج نهادن به مقان المپین های ورزش کشور تصریح کرد: شما و دیگر عزیزان که در بازهای مختلف المپیک حضور داشته اید بنوعی نماد المپیک کشور بوده و بدانید دغدغه خاظر شما دغدغه خاطر ما هم هست لذا خواهشمندیم جدای از پیشنهادت لازم به ما برای بهتر شدن هر چه بهتر امور با منظر خود شما خانواده المپین ها، اقداماتی برای بهره مندی و استفاده از تجارب و از همه مهمتر قدردانی و حق شناسی از خانواده بزرگ و فرهیخته المپین ها داشته باشیم.

همچنین جوادی، ضمن قدر دانی از برگزاری این نشست ابراز داشت:از نگاه ویژه مسئولین کمیته ملی المپیک نسبت به خانواده المپین ها تشکر می کنیم قطعا با برگزاری جلسات مختلف در راستای قدر شناسی از المپین های عزیز گامهای موثری برخواهیم داشت و حتی نظرات کارشناسی خود را در برخی زمینه های ارائه خواهیم داد.

حمید سجادی هم ضمن اهمیت برگزاری این نشست گفت:انصافا برگزاری این جلسه خود مبین این موضوع است که کمیته توجه و نگاه خاصی به المپین ها دارد و ما هم هر آنچه در توان داشته برای کمک به کمیته و خانواده المپین بکار خواهیم بست.همچنین علی آبادی، حیدری، غیاثی و خانم حسن پور هر کدام پیشنهادتی را ارائه دادند.