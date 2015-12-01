بی توجهی برخی مدارس هشترود به استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اوایل هفته جاری بود که آتش این بار در روستای «قوپوز» هشترود به جان مدرسه ای با هشت دانش آموز افتاد که خوشبختانه خسارتی درپی نداشت.

ماجرا از این قرار بود که در یکی از کلاس های مدرسه روستای قوپوز بدلیل شعله ور شدن بخاری نفتی کلاسٰ آتش سوزی جزیی در این مدرسه رخ می دهد که با توجه به کاربراتوردار و استاندارد بودن بخاری هیچ خسارت جانی و یا خسارت مالی شدیدی اتفاق نمی افتد و تنها منجر به سیاه شدن رنگ آمیزی کلاس می شود که البته در این میان عکس العمل سریع مدیر آموزگار مدرسه نیز بی تاثیر نبوده است.

پس از وقوع این حادثه و چند روز پس از انعکاس خبر آن در رسانه های استان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان هشترود به همراه بخشدار مرکزی این شهر در بازدیدی از محل این مدرسه به بررسی ابعاد مختلف این حادثه پرداختند که با وجود وقوع آن، کلاس های این مدرسه هم اکنون دایر است.

تنها ۱۰ بخاری نفتی در مدارس شهری و روستائی هشترود وجود دارد

مدیر آموزش و پرورش هشترود صبح سه شنبه در بازدید از مدرسه روستای قوپوز هشترود که حادثه آتش سوزی بخاری نفتی چند روز پیش در این مدرسه رخ داده بود، گفت: تمامی مدارس هشترود به بخاری های استاندارد مجهز شده اند به جز چند مدرسه که خود مدیران تمایلی برای استفاده از آن را ندارند.

وی در ادامه خاطر نشان شد: مدرسه شهید علی پور این روستا شش کلاس درس دارد که فقط هشت نفر دانش آموز در آن درس می خوانند که در موقع این حادثه با تلاش های ملکپور مدیر آموزگار مدرسه بلافاصله بخاری آتش گرفته شده به بیرون ازکلاس برده شده و هیچ گونه تلفات جانی در برنداشت و دست مدیر مدرسه در هنگام خاموش کردن آتش، دچار سوختگی شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان هشترود با شاره به اقدامات صورت گرفته برای بازسازی این مدرسه اظهار داشت: هم اکنون کنتور گاز مدرسه روستای قوپوز نصب شده و پس از تعمیرات اساسی این مدرسه که تا چند روز آینده به پایان خواهد رسید، بخاری گازی استاندارد در آن نصب خواهد شد.

مدارس شهری و روستایی هشترود به بخاری های استاندارد مجهز شوند

بخشدار بخش مرکزی هشترود نیز در این بازدید با تشکر از تلاش مدیر آموزگار این مدرسه متعهد شد بخشی از هزینه های تعمیر این مدرسه را تامین کند.

سلیم پور در ادامه گفت: باید تمامی مدارس شهری و روستایی به بخاری های استاندارد مجهز شوند تا بیش از این دچارخسارت های مالی و جانی نباشیم و بر همین اساس از خیران خواستاریم نسبت به تجهیز مدارس روستایی این شهرستان به امکانات اولیه تلاش کنند.

بخشدار بخش مرکزی هشترود در بخش پایانی سخنان خود از مدیر آموزگار مدرسه روستای قوپوز هشترود به عنوان ناجی یاد کرد و خاطر نشان شد: این معلم بزرگوار باعث شده تا جان هشت دانش آموز از خطر حتمی نجات یابد و باید از این اقدام وی تجلیل شود.

نشت نفت از بخاری عامل آتش سوزی در مدرسه روستای قوپوز هشترود

مدیر آموزگار مدرسه روستای قوپوز هشترود نیز که انگشت دست راست وی بر اثر جابجایی بخاری آتش گرفته سوخته است، گفت: بدلیل نشت نفت از بخاری در کلاس، با پاک کن تخته سیاه آن را تمیز می کردم که ناگهان پاک کن از بخاری روشن آتش گرفت.

ملک پور در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: با مشاهده این صحنه بلافاصله دانش آموزان را از کلاس بیرون بردم و چون نمی خواستم کلاس بیشتر آسیب ببیند، بخاری آتش گرفته شده را با دستانم به بیرون از مدرسه بردم و خاموش کردم و هم اکنون نیز دانش آموزان در اتاق مدیر و با یک بخاری برقی درس می خوانند.

گفتنی است با توجه به اینکه سال گذشته نیز حادثه مشابهی در ششم دی در روستای آق بلاغ حمیدیه بخش نظرکهریزی شهرستان هشترود روی داد که خوشبختانه خسارت جانی نداشت، بروز چنین حادثه هایی لزوم توجه مسئولان بویژه در آموزش و پرورش را به تجهیز مدارس شهرستان در مناطق روستایی را بیش از پیش می طلبد.