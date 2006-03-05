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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۳۵

رئيس دانشگاه تهران :

ايران در بخش مهندسي و شيمي در رده يك دهم اول جهان قرار دارد / اساتيد جوان در برابر ممانعت استكبار از حركت هاي علمي ايران مقاومت مي كنند

ايران در بخش مهندسي و شيمي در رده يك دهم اول جهان قرار دارد / اساتيد جوان در برابر ممانعت استكبار از حركت هاي علمي ايران مقاومت مي كنند

اگر روزي جوانان برومند ما در جبهه هاي مقاومت در برابر تجاوز ظالمانه مي ايستادند امروز اساتيد جوان ما در همان سنگر و با همان پايمردي در برابر استكبار جهاني كه مانع از حركت هاي علمي در ايران مي شود تلاش و مقاومت مي كنند.

آيت الله عميد زنجاني - رئيس دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله "عميد زنجاني" صبح امروز در مراسم افتتاح ساختمان جديد پارك علم و فناوري دانشگاه تهران با بيان اين مطلب افزود: بر اساس آمار موجود و گوياي جهاني ايران در بخش مهندسي در رده يك دهم اول جهان قرار دارد و در اين ميان دانشگاه تهران در كشور بالاترين امتياز را دارد و در رتبه اول قرار دارد.

وي اضافه كرد: همچنين بر اساس آمارهاي بين المللي در رشته شيمي نيز ايران در رده يك دهم دنيا قرار دارد كه دانشگاه شيراز رتبه اول كشور را به خود اختصاص داده است.

رئيس دانشگاه تهران ابراز اميدواري كرد: دانشگاه تهران در اين مسابقه علمي همچنان پيشتاز باشد.

عميد زنجاني يادآور شد: با توجه به سرعت پيشرفت علمي در بخش هاي پژوهشي كشور، آينده موفقت آميزي را براي ايران پيش بيني مي كنيم.

رئيس دانشگاه تهران به آمارهاي بين المللي وضعيت علمي و پژوهشي كشور گفت: بر اساس آمار وضعيت علمي و پژوهشي ايران مطلوب است و در هر يك ميليون نفر جمعيت كشور 570 محقق به كار تحقيق و پژوهش اشتغال دارند.

وي يادآور شد: ايران در ميان كشورهاي اسلامي و خاورميانه نيز جايگاه علمي بسيار خوبي دارد ضمن اينكه در زمينه مقالات علمي بين المللي نيز جايگاه مناسبي دارد.

عميد زنجاني گفت: افتتاح پارك علم و فناوري آغاز يك حركت علمي در سراسر كشور است. اميدواريم پارك هاي ساير دانشگاه ها نيز داير شوند.

به گزارش مهر، اين مراسم هم اكنون با حضور آيت الله هاشمي رفسنجاني در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در حال برگزاري است.

کد مطلب 298829

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